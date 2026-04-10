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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，上月26日一審宣判重判17年、褫奪公權6年。台北地方法院今（10日）上網公開判決書全文，針對京華城20%容積獎勵爭議，台北市長蔣萬安被問是否會直接取消，蔣萬安回應說，依照程序法，會先發文給鼎越公司要求陳述意見，再啟動專案小組，做出決議。蔣萬安今日下午赴台北市議會施政報告並備詢，民進黨市議員許淑華質詢時詢問，今天京華城案的判決書已公開上網？蔣萬安昨說，只要收到判決書就會處理？但北市府不會收到判決書？但判決書確認鼎越20%是不法容積獎勵利益，詢問市府是否直接取消？蔣萬安回答說，他昨天講過，只要得知判決書完整內容，會請都發局、法務局即刻來深入了解跟研究。許淑華追問，所以原則上市府會主動取消這20％的容獎嗎？蔣萬安表示，今天會依照行政程序法39條踐行相關程序，發文給鼎越要求陳述意見，接下來，時間到程序上就會啟動專案小組，做出決議。北市都發局回應表示，已組成府級調查小組，就細部計畫效力依法條展開行政程序，等召開調查小組會議認定後會有相應處置作為。此外，若都市計畫經調查程序後撤銷，協議書也併同失效，無繼受問題。