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「鄭習會」在今（10）日舉行，國民黨主席鄭麗文在結束會面後，下午2點半在下榻的中國大飯店舉行中外記者會，對外界報告與中國領導人習近平會面的成果。不過，會談中，雙方都再度強調「九二共識」，但這在台灣內部朝野並沒共識，外界關注未來國民黨該如何溝通與說服九二共識歷久彌新、非票房毒藥？對此，鄭麗文直言，要有耐心、恆心，用愚公移山、精衛填海的精神來商量，冰凍三尺非一日之寒。鄭麗文強調，她在最後談話中再次完整說明九二共識的內容，習近平也回應，「當時會談把九二共識的內容說得非常清楚。除非心中很陰暗，除非裝糊塗，否則不應該不會知道九二共識真正的內容是什麼，所以不需要惡意扭曲，更不應該惡意破壞兩岸關係的和解、和平的發展。 」因此，面對兩岸的分歧，習近平特別提到「見面特別重要，能見上一面差別還是很大。」鄭麗文認為，若要讓年輕人了解，關鍵在「與時俱進」的重新詮釋，需要透過符合當代的語境表述，讓年輕世代理解當年兩岸面臨的挑戰，如何透過九二共識、反對台獨來「避免戰爭、悲劇」， 因為這不只是歷史名詞，也關係到未來能否避免戰爭與悲劇的現實選擇。因此，鄭麗文說，只要對兩岸和平有幫助的事，她都願意做，對兩岸和平有幫助的人，她也都願意見，這與習近平的「只要有利於兩岸和平發展的主張與事情，都應該全力去做」目標一致。