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台北市前市長柯文哲涉京華城案，一審被判處有期徒刑17年，他在出庭時哽咽說，回家看到妻子陳佩琪跪在地上擦地板，「我們家沒有傭人」，引起外界討論。對此，民進黨祕書長徐國勇今（10）日出席電器展時暗酸，他家沒有傭人，有了家電後，會讓媽媽輕鬆點，別讓媽媽跪著擦地板。徐國勇下午出席電器空調影音3C大展時表示，他幾乎每年都會來電器展，有時候一年展了五、六次都有來；他提到，要買全世界最先進、最新、最好的電器，就在台灣，不要到別的國家去買，因為晶片就在台灣。徐國勇也暗酸說，母親節要到了，要孝敬媽媽，不要讓媽媽跪著擦地板，「我家沒有傭人，但我們家有這些電器」，因此讓媽媽輕鬆一點，不要讓媽媽跪著擦地板。徐國勇提到，現在的電器都很省電，勸大家若家裡的電器還是舊型，趕快把它換掉，因為兩年後，省電的錢，就把電費賺回來了；他笑稱，他每次來都買一樣回家，因此家裡的電器永遠一直在換新，且都很省電，媽媽也很高興，也不必跪著擦地板。