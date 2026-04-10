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「鄭習會」今（10）日上午正式登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平於北京人民大會堂會晤，不僅台灣政壇高度關注，也引起對岸網友們興致，更是不斷誇讚鄭麗文口才出眾、氣場優雅，同時具有女強人應有的氣勢。對此，科技專家許美華語帶諷刺地稱，鄭麗文被捧成全中國人民的救星，自己大力支持「習下鄭上」。從「鄭習會」現場畫面來看，鄭麗文身穿藍紫色套裝、胸前佩戴國民黨黨徽；習近平則著藍色西裝搭配深色長褲現身。雙方見面時，習近平主動上前致意，以「妳好」打招呼，稍作停頓後稱呼「鄭麗文主席」，隨後兩人握手約14秒，互動過程受到外界關注。許美華表示，這次對岸下了不少預算在網路大誇誇鄭麗文，誇她多美、氣場多強大，總統賴清德怎麼比！她聽完反諷直呼：「我支持中國網軍繼續把鄭麗文捧上天，捧成全中國人民的救星。支持習下鄭上，鄭麗文接任中國總書記、國家主席，請大家一起加入。」許美華續指，「鄭麗文在中國這麼受歡迎，是不是乾脆考慮留在中國發展，不要回來啦？」網友見狀則紛紛留言起鬨：「支持鄭總書記長居中國，造福全中國人民！」、「鄭主席光學歷就碾壓習大大，絕對支持習下鄭上！！！」、「他應該感受到了人生中高光時刻，建議他留在那邊，不要跟我搶健保」。