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70位女優現身高雄 TAE台灣成人博覽會盛大開幕

高雄美食擄獲女優的胃 直呼台男也超可愛

▲優月真理奈身材非常好，也是今天活動的焦點之一。（圖／博展國際有限公司）

成人盛事TAE台灣成人博覽會（Taiwan Adult Expo）今年邁入第12屆，首度移師高雄舉辦，今（10）日起一連3天在左營「國際活動展演中心」盛大登場。開幕首日集結鈴之家鈴、倉木華、長濱蜜璃、楪可憐等70位S級女優，優月真理奈甚至邊走邊展現傲人上圍，讓全場粉絲閃光燈不斷！TAE台灣成人博覽會今天登場，其中最受矚目的莫過於星光大道開幕儀式，集結超過70名女優、12名男優亮相，4位代言人鈴之家鈴、倉木華、長濱蜜璃、楪可憐登場更掀起全場高潮。而擁有好身材的優月真理奈，更是邊走邊捧著傲人上圍現身，大方與粉絲互動，還不時彎腰秀內在美，一秒成為全場焦點。現年22歲的倉木華，除了擁有傲人上圍與絕世長腿，她還曾參與實境節目《戀愛巴士》演出，過去則在美容相關領域工作，因工作關係接觸到AV產業進而產生興趣，最終決定轉換跑道投入演出，她如今在舞台上發光發熱，今天現場也湧入不少死忠粉絲到場支持。被問到未來是否有機會與台灣男優或製作團隊合作，倉木華則表示，因涉及各國法律規範，目前仍不確定，但若有機會，樂於與不同國家的演員合作，「沒有特別設定方向，各種可能都不排斥」。此次難得來到高雄，楪可憐分享心情，表示這是她第二次參加TAE，直呼非常興奮也很開心，並大讚台灣粉絲溫柔又親切，讓她留下深刻印象，而她在後台也大啖美食，忍不住稱讚說：「太好吃了吧！」鈴之家鈴則透露，此行是首次造訪高雄，對當地充滿期待，笑說「所有好吃的東西都想試看看」，語氣難掩興奮。談到對台灣男生的印象，長濱蜜璃笑說：「現場大家的反應都非常可愛，是我很喜歡的類型。」鈴之家鈴、長濱蜜璃、楪可憐、倉木華四大女神此次夢幻同框，為本屆「TAE台灣成人博覽會」火力全開祭出超狂福利，3天連續放送近距離互動，寵粉無極限；活動也推出「社區媽媽灶咖」，集結多位姐姐級女優同台和粉絲互動，包括川上優、友田真希、多田有花、範田紗紗、武藤等人輪番上陣，現場互動尺度大開，一同安慰粉絲心中的苦。