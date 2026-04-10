光陽3月才憑藉「新K1 150特仕版」接手登頂三月銷售冠軍，如今三陽也不是省油的燈，在今（10）日發表「迪爵125小改款」車系，不讓光陽專美於前，不僅喊出最低價47700元就能騎回家，油耗以及配備也都升級，旗下兩台車包括「全新迪爵125」、「迪爵125」聯合夾殺「新K1 150特仕版」，究竟能鹿死誰手，就看第二季銷售表現。
三陽又出手夾擊光陽「新K1 150特仕版」！迪爵125小改款正式上市
三陽最新在今（10）日推出「迪爵125小改款」車型，作為熱銷車款榜上常客，這次三陽改款主軸就是「把CP值放到最大」，主攻30歲以上的男性族群，提供民眾追求省油、較少保養的需求，加上大容量的置物空間，都是這次迪爵125的改版重點，還邀請到知名藝人馬力歐來站台，聲勢非常浩大。
然而三陽這台車在這時推出，完全不讓光陽專美於前，3月光陽才以「新K1 150特仕版」直接升上機車銷售排行榜的冠軍寶座，打下三陽長年霸榜的全新迪爵125（胖迪）的地位，而迪爵125（瘦迪）過去也一直都在銷售排行前段班，雖然3月成績僅排在第7位，但這波改款非常有可能在4月引起機車銷售排名的變化。
值得注意的是，在2025年因為機車比較少有像「新K1 150特仕版」這種爆炸銷售的車款出現，因此年度機車由Yamaha Jog125在前端競爭拿下亞軍，三陽的全新迪爵125就拿下冠軍、迪爵125則是拿下季軍，夾擊了Jog 125，如今新K1 150特仕版能否殺出雙迪爵夾擊，先看第二季銷售表現變化如何，有待觀察。
三陽迪爵125小改款最低47700元騎回家！升級特色一次看
這次迪爵125小改款特色眾多，除了讓外型上變得更加洗鍊流暢，並且尾燈從原本的一體式改為分離式，方向燈與煞車燈分開後更具辨識；車體減重9公斤至102公斤，車主停車更好操控；搭配689mm加長坐墊與755mm低座高。另外車廂容量從原本32公升直接提升到37.5公升，可以放下兩頂3/4的安全帽跟雨衣。
最重要的是油耗，採用新一代京濱噴射引擎控制系統，提升到60.9km/L，油箱容量也從5.5公升提升到6.5公升，續航力有感提升也不用一直跑加油站！根據交通部調查，台灣機車族每月通勤279.3公里來算，油資每個月只要133元，實現「一杯咖啡的錢能騎一個月免加油」的經濟效益。
目前迪爵125小改款剛上市，三陽祭出購車金16500元（直扣）的優惠，並且可享有新購政府補助貨物稅減免2000元，若是採汰舊換新方式購車，除了能再享有貨物稅減免4000元，三陽更再加碼6000元折扣，鼓煞版原價78500元，最低僅需47700元即可入手。2026年機車大戰開打，各品牌都有超強勁的車種正在販售當中，誰能夠殺出重圍，讓我們拭目以待！
資料來源：三陽官網、光陽官網
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三陽最新在今（10）日推出「迪爵125小改款」車型，作為熱銷車款榜上常客，這次三陽改款主軸就是「把CP值放到最大」，主攻30歲以上的男性族群，提供民眾追求省油、較少保養的需求，加上大容量的置物空間，都是這次迪爵125的改版重點，還邀請到知名藝人馬力歐來站台，聲勢非常浩大。
值得注意的是，在2025年因為機車比較少有像「新K1 150特仕版」這種爆炸銷售的車款出現，因此年度機車由Yamaha Jog125在前端競爭拿下亞軍，三陽的全新迪爵125就拿下冠軍、迪爵125則是拿下季軍，夾擊了Jog 125，如今新K1 150特仕版能否殺出雙迪爵夾擊，先看第二季銷售表現變化如何，有待觀察。
這次迪爵125小改款特色眾多，除了讓外型上變得更加洗鍊流暢，並且尾燈從原本的一體式改為分離式，方向燈與煞車燈分開後更具辨識；車體減重9公斤至102公斤，車主停車更好操控；搭配689mm加長坐墊與755mm低座高。另外車廂容量從原本32公升直接提升到37.5公升，可以放下兩頂3/4的安全帽跟雨衣。
目前迪爵125小改款剛上市，三陽祭出購車金16500元（直扣）的優惠，並且可享有新購政府補助貨物稅減免2000元，若是採汰舊換新方式購車，除了能再享有貨物稅減免4000元，三陽更再加碼6000元折扣，鼓煞版原價78500元，最低僅需47700元即可入手。2026年機車大戰開打，各品牌都有超強勁的車種正在販售當中，誰能夠殺出重圍，讓我們拭目以待！