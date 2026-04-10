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▲M1A2T戰車成軍，新竹地區學校師生代表與官兵於M1A2T前合影。（圖／軍聞社提供）

為縮短與解放軍戰車之間的差距，陸軍以「銳捷專案」編列新台幣405億2415萬元對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車。首批M1A2T戰車於去年10月31日於584旅聯兵三營成軍，並邀請總統賴清德親自視導。陸軍聯兵第584旅今（10）日舉行聯兵一營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由陸軍第六軍團指揮官陳中將主持，邀請新竹地區工商代表、各級學校師生代表及官兵眷屬蒞臨觀禮，換裝官兵精神抖擻、士氣高昂，展現保家衛國的決心。典禮於湖口營區舉行，由陸軍第六軍團指揮官陳文星中將宣達成軍令，隨後由聯兵第五八四旅旅長周少將等人陪同校閱部隊。陳文星致詞時表示，584旅聯兵一營為第二個換裝M1A2T戰車的單位，官兵先後完成專長訓練及射擊驗證，並於戰力評鑑中榮獲優異成績，展現卓越的訓練成果與高昂士氣。陳文星進一步表示，登步部隊從M24、M41D、M60A3、CM11到現今的M1A2T，不但是陸軍戰力的升級，更象徵國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，期勉全體官兵持續精實訓練，有效提升戰力，實踐防衛固守、重層嚇阻的整體戰略，守護國人生命財產安全。此次成軍典禮亦邀請新竹地區工商代表，以及陽明交通大學、明新科技大學、清華高中、東泰高中、湖口國小、華興國小、中興國小等7所學校師生代表與官兵眷屬蒞臨觀禮，藉裝備陳展，讓國人共同見證國防戰力升級。