中央氣象署表示，今年第4號颱風「辛樂克」已於今（10）日凌晨2時生成，預估對台灣無直接影響。不過民眾週末外出需特別留意高溫，明日各地白天溫暖偏熱，南部局部地區甚至有機會飆破36度。下週二（14日）起鋒面接近，北部及東北部將迎來局部陣雨，氣溫也會隨之下降，氣象署指出「未來兩週天氣變化大」。
辛樂克颱風生成！距離台灣逾3000公里
氣象署指出，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時發展為今年第4號颱風「辛樂克」。目前颱風距離台灣超過3000公里，雖然附近環境有利其發展，強度將會明顯增強，但依目前資料評估，下週在距離台灣仍遠的海面上就會逐漸北轉，對台灣天氣沒有直接影響。
週末高溫炎熱宛如夏天！南部防36度極端高溫
明日（10日）起水氣偏少、環境轉為西南風，各地大多為晴到多雲，白天溫暖偏熱，高溫普遍落在29至34度。氣象署特別提醒，台南、屏東近山區或河谷有局部發生36度以上極端高溫的機率，且受西南風過山沉降增溫影響，台東也有發生焚風的機率。各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。
降雨方面，週末（11日至13日）天氣大致穩定，但午後山區有零星短暫陣雨；週六（11日）午後桃園以北及東北部地區、週日（12日）清晨北部地區也有零星降雨機率。
下週二「變天」！鋒面接近轉雨降溫
氣象署預告，未來第1週期末至第2週期末，受鋒面及東北季風影響的機會將增加，影響期間各地氣溫將轉涼且降雨機率提高。下週二（14日）隨著鋒面接近，北部及東北部地區將率先轉為有局部短暫陣雨的天氣。下週三（15日）鋒面通過加上東北季風稍增強，北部及東半部地區持續有短暫陣雨，氣溫也會稍微下降，直到週四（16日）東北季風逐漸減弱後，氣溫才會回升。
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氣象署指出，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時發展為今年第4號颱風「辛樂克」。目前颱風距離台灣超過3000公里，雖然附近環境有利其發展，強度將會明顯增強，但依目前資料評估，下週在距離台灣仍遠的海面上就會逐漸北轉，對台灣天氣沒有直接影響。
明日（10日）起水氣偏少、環境轉為西南風，各地大多為晴到多雲，白天溫暖偏熱，高溫普遍落在29至34度。氣象署特別提醒，台南、屏東近山區或河谷有局部發生36度以上極端高溫的機率，且受西南風過山沉降增溫影響，台東也有發生焚風的機率。各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。
降雨方面，週末（11日至13日）天氣大致穩定，但午後山區有零星短暫陣雨；週六（11日）午後桃園以北及東北部地區、週日（12日）清晨北部地區也有零星降雨機率。
下週二「變天」！鋒面接近轉雨降溫
氣象署預告，未來第1週期末至第2週期末，受鋒面及東北季風影響的機會將增加，影響期間各地氣溫將轉涼且降雨機率提高。下週二（14日）隨著鋒面接近，北部及東北部地區將率先轉為有局部短暫陣雨的天氣。下週三（15日）鋒面通過加上東北季風稍增強，北部及東半部地區持續有短暫陣雨，氣溫也會稍微下降，直到週四（16日）東北季風逐漸減弱後，氣溫才會回升。