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▲氣象專家吳德榮表示，直到下周三鋒面接近台灣，北台灣將降溫有雨；辛樂克颱風預估路徑將在日本南方海面大迴轉，有望發轉為強颱。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

辛樂克颱風生成！距離台灣逾3000公里

▲氣象署預告，未來第1週期末至第2週期末，受鋒面及東北季風影響的機會將增加，影響期間各地氣溫將轉涼且降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週末高溫炎熱宛如夏天！南部防36度極端高溫

下週二「變天」！鋒面接近轉雨降溫

▲今日西南風強勁，各地都是晴朗、炎熱的天氣，白天高溫普遍達30度以上，有置身於夏天的錯覺。（圖／中央氣象署.cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今年第4號颱風「辛樂克」已於今（10）日凌晨2時生成，預估對台灣無直接影響。不過民眾週末外出需特別留意高溫，明日各地白天溫暖偏熱，南部局部地區甚至有機會飆破36度。下週二（14日）起鋒面接近，北部及東北部將迎來局部陣雨，氣溫也會隨之下降，氣象署指出「未來兩週天氣變化大」。氣象署指出，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時發展為今年第4號颱風「辛樂克」。目前颱風距離台灣超過3000公里，雖然附近環境有利其發展，強度將會明顯增強，但依目前資料評估，下週在距離台灣仍遠的海面上就會逐漸北轉，對台灣天氣沒有直接影響。明日（10日）起水氣偏少、環境轉為西南風，各地大多為晴到多雲，白天溫暖偏熱，高溫普遍落在29至34度。氣象署特別提醒，。各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級，民眾外出務必做好防曬並多補充水分。降雨方面，週末（11日至13日）天氣大致穩定，但午後山區有零星短暫陣雨；週六（11日）午後桃園以北及東北部地區、週日（12日）清晨北部地區也有零星降雨機率。氣象署預告，未來第1週期末至第2週期末，受鋒面及東北季風影響的機會將增加，影響期間各地氣溫將轉涼且降雨機率提高。，直到週四（16日）東北季風逐漸減弱後，氣溫才會回升。