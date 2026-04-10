我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊防守悍將「追夢」格林（Draymond Green）再度成為話題焦點！近期他在個人播客節目（The Draymond Green Show）中，邀請了目前效力於華盛頓巫師隊的前鋒戴維斯（Anthony Davis）擔任座上賓。兩大球星從戴維斯轉戰巫師的交易內幕，聊到昔日在洛杉磯湖人隊的奪冠歲月。原本這場本該是精彩十足的對話，卻演變成一場令全美網友笑倒在地的「催眠慘案」，當戴維斯正一本正經地闡述其籃球心路歷程時，格林竟然在直播鏡頭前公然陷入沉睡，引爆社交媒體瘋傳。在這場長達數小時的深度對談中，華盛頓巫師隊核心戴維斯（Anthony Davis）正嚴肅地討論關於再奪一冠的渴望與目前在球隊的使命。然而，眼尖的「吃瓜群眾」卻發現格林的眼神逐漸渙散，最終低頭陷入夢鄉。這段畫面立刻在社群平台X（原Twitter）上引發暴動，網友紛紛開啟毒舌模式表示：「格林這波秒睡簡直太真實了！」更有網友替格林緩頰指出，戴維斯講話的語速與內容簡直就像「校長在早會念經」，連螢幕前的觀眾都感到睏倦，直言格林的睡眠是這場無聊直播中唯一的救贖。針對這次尷尬的直播事故，不少資深球迷相當體恤這位36歲老將。格林在金州勇士隊如此高強度的賽程安排下，依然堅持高產出的播客更新，其體能與心智早已處於「高功率馬達」過載的邊緣。對於一個在場上拚盡最後一滴血、場外還得兼顧媒體事業的職人來說，這短暫的幾秒鐘「斷線」，無疑是最誠實的生理告白。有趣的是，這已不是本週格林（Draymond Green）與戴維斯（Anthony Davis）唯一一段引發轟動的互動。就在此直播前，格林才剛成為戴維斯整人節目《犯規動作》的祭品，在一場虛假的投資騙局中被搞到快崩潰、對鏡頭狂飆粗口。