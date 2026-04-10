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國民黨主席鄭麗文今（10）日率團與領導人習近平會面後，下午召開中外記者會。鄭麗文透露，會中，她提出推動兩岸關係和平發展制度化、逐步達成和平框架，來重建彼此的政治互信、並增進台灣國際空間及參與區域經濟整合等方向。對此，習近平給予「正面回應」表示，兩岸只要「心靈契合」什麼事情都是可以商量的，對於台灣的主張與期待會高度重視，也會積極考慮研究、配合與促成。鄭麗文強調，各界對避免下一代走上戰場都有高度期待，這也是她堅持推動和平路線的原因。雖然最終仍須透過贏得選舉，才能把政治主張與理想真正落實，但「這個議題應高於選舉算計」，國民黨也會克服各種困難與挑戰，爭取人民以選票支持，讓兩岸和平這條路走得更穩健、更成功。因此，在會談中，她提出雙方有三個可以共同努力的方向，包括「致力維護中華歷史、弘揚中華文化」、「致力增進共同福祉、推動交流合作」以及「致力邁向美好兩岸、強化民生樂利」。其中針對「兩岸和平、造福民生」的部分，鄭麗文進一步提出五點主張，分別是推動兩岸關係和平發展、謀求恢復兩岸協商機制、維護台海和平穩定並增進兩岸互惠互利、在政治互信中增進台灣國際空間，以及持續發揮國共兩黨溝通平台功能。最後，鄭麗文表示，今天成功邁出這一步，接下來需要更多人共同的努力，當然中國國民黨責無旁貸。