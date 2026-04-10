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林志傑引退賽基本資訊

林志傑引退賽轉播資訊

林志傑是誰？起點竟不是傳統名校

林志傑為何被叫野獸？橫跨兩岸的職籃版圖

黃金世代的領銜者 野獸在國際賽場也發威

林志傑PLG生涯數據還是很神

野獸背後的溫暖支柱 一窺林志傑的家庭生活

林志傑引退賽10大亮點

▲林志傑確定將於4月11日、12日移師臺北小巨蛋，在萬人見證下進行盛大的退休儀式。（圖／富邦勇士提供）

林志傑引退賽基本資訊

林志傑引退賽轉播資訊

有線電視｜民視151、MOD 361頻道、momoTV

網路｜P. LEAGUE+ 官方Youtube頻道、OTT 四季線上

▲富邦勇士「野獸」林志傑本週將要引退，他表示，希望自己不要哭太慘。（圖／記者趙文彬攝,2026.4.7）

林志傑是誰？起點竟不是傳統名校

▲林志傑的籃球夢起源於基隆，他在國立基隆海事職業學校時期就以勁爆的體能聞名，隨後進入中國文化大學。（圖／NOWnews資料照）

林志傑為何被叫野獸？橫跨兩岸的職籃版圖

▲林志傑在台啤時不僅連兩季拿下得分王，更在第4季與第5季完成總冠軍賽二連霸，個人包辦了年度MVP與兩次總冠軍賽MVP（圖／翻攝自台啤《態度》紀錄片）

黃金世代的領銜者 野獸在國際賽場也發威

▲2013年亞錦賽（亞洲盃更名前）台灣陣中有「黃金世代」林志傑、田壘、蔡文誠、曾文鼎等人，還有當時剛歸化成功的戴維斯（Quincy Davis）。8強賽，台灣面對勁敵中國男籃，在上半場最多落後17分的不利局面下，下半場大舉反攻，最終以96：78逆轉勝出，完成亞洲籃壇的驚天爆冷。（圖／大會提供）

林志傑PLG生涯數據還是很神

▲4月11日、4月12日林志傑引退賽比賽皆使用 PLG 2025-26 官方指定用球 Molten BG4550。（圖／富邦勇士提供）

野獸背後的溫暖支柱 一窺林志傑的家庭生活

▲一向強悍的林志傑談到家人罕見展現感性一面、哽咽痛哭，甚至無法完整言語，讓全場動容。（圖／記者林調遜攝）

林志傑引退賽10大亮點

▲林志傑引退主視覺以黑金為主色調，象徵歷練後的榮耀與重量，並透過三道時間光束串聯「狂」、「升」、「魂」三個生涯階段，完整呈現其從台啤時期的衝擊、旅外進化，到回歸臺北富邦勇士成為精神領袖的傳奇軌跡。（圖／富邦勇士提供）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑將於2026年4月11日、12日，在台北小巨蛋舉辦生涯引退賽。這次選在可容納萬人的指標場館舉行，象徵著他26年職業生涯的最高規格告別，也被視為台灣籃球的重要歷史時刻。《NOWnews》特別為讀者整理林志傑的傳奇生涯、引退賽直播等資訊。林志傑的籃球路起源於基隆，他在國立基隆海事職業學校時期就以勁爆的體能聞名，隨後進入中國文化大學。在那個街頭籃球盛行的年代，他憑藉著在基隆體育場磨練出的野性打法，據他本人所說，自己曾被封為「基隆球王」，這也為他日後在職業賽場上那種不講理的進攻風格奠定了基礎。📍國中： 基隆市立正濱國民中學📍高中： 基隆海事（現為國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校）📍大學： 中國文化大學林志傑以優於多數SBL球員的爆發力與彈跳能力聞名，搭配豐富多變的單打技巧，使他在場上無論進攻或防守都充滿強烈視覺張力。每當完成高難度得分後，他總會激情握拳怒吼，情緒感染力十足。當年就有球評形容他的比賽風格宛如「野獸」般狂放不羈，這個稱號隨後迅速流傳開來，最終成為專屬於他的代表性外號。這是「野獸旋風」席捲全台的起點。林志傑帶領台啤寫下了著名的「態度」傳奇，在SBL是毫無疑問的票房保證。他不僅連兩季拿下得分王，更在第4季與第5季完成總冠軍賽二連霸，個人包辦了年度MVP與兩次總冠軍賽MVP，正式奠定了他在台灣籃球的第一人地位。林志傑將他最成熟的巔峰時期奉獻給了CBA。在杭州的10年間，他憑藉著極致的自律與過硬的實力，成為廣廈隊史最具代表性的精神領袖。除了多次入選全明星賽與蟬聯技巧挑戰賽冠軍，他更在2017-2018賽季帶領球隊闖進隊史首度總冠軍賽。效力廣廈期間，林志傑代表球隊出賽344場例行賽，場均可得到12.8分3.7籃板2.9助攻1.4抄截 ；季後賽，林志傑出戰49場比賽，場均15.7分4.6籃板2.4助攻1.2抄截。去年廣廈控股集團有限公司董事局主席樓明曾公開表示廣廈也會為林志傑舉辦盛大的退役儀式。2019年林志傑以老將之姿離開中國、回到台灣，再次證明「傳奇是不會老的」。隔年台灣新職業聯盟PLG誕生，林志傑身披富邦勇士戰袍再度站上職業舞台。他展現了驚人的身體維持能力，不僅幫助富邦勇士完成三連霸的史詩級成就，更5度榮膺聯盟人氣王殊榮。林志傑在PLG生涯繳出平均9.7分、4.3籃板、2.9助攻的成績。作為「黃金世代」的核心靈魂，林志傑在中華男籃的歷史中留下了不可磨滅的印記。林志傑在當打之年時，每一場國際賽事幾乎無役不與，像是最早的亞青代表隊、亞運、5屆瓊斯盃以及最讓球迷熱血沸騰的2013年亞錦賽。當時他帶領中華隊擊敗強敵中國隊闖入四強，並個人榮膺大會最佳五人。無論是東亞錦標賽奪冠，還是多次征戰亞運、亞錦賽，他始終是國家隊最倚賴的得分王牌，用汗水與鬥志守護著台灣的榮耀。截至2026 年4月引退前夕，根據聯盟資料顯示，林志傑目前PLG累積出賽141場，累積得分1341分排第四；三分球累積命中206顆排第三，累積籃板603顆排第四，累積助攻409次排第三。私底下的林志傑是一位非常愛家的好父親與好丈夫。他與妻子長期感情穩定，兩人共育有3個小孩（一對龍鳳胎與一個小女兒）。在長期征戰賽場與兩岸往返的壓力下，家庭是他最重要的能量來源。他也多次提到，選擇在2019年回台灣打球，最重要的原因之一就是希望能夠有更多時間陪伴孩子成長，參與他們的童年時光。在日前的引退記者會中，林志傑提到家人時哽咽數秒，一度說不出任何話落下男兒淚。之後林志傑也坦言：「家人一直就是我最在意的，這種情緒一來就會這樣，所以就有點壓不住。」1. 斥資千萬移師小巨蛋、規模硬體全面升級：硬體規格較往常和平籃球館大幅度提升，增設四面輔助螢幕並整合燈光、音響系統，進場人力與工時分別增加至3倍與2倍，打造最高規格的視覺饗宴。2. 票房熱度爆表、兩日吸引27,000人見證：引退賽門票開賣即秒殺完售，單日吸引滿座，兩天累計進場。3. 「黑金」視覺意象、串聯「狂、升、魂」三傳奇階段：主視覺以「黑金」為主色調，象徵榮耀與重量。透過三道光束串聯林志傑職業生涯：台啤時期的**「狂」、旅外進化的「升」、以及回歸勇士成為領袖的「魂」。4. 沉浸式場館體驗、外牆天幕與互動攤位：場館天幕將輪播主題影片，場外設置逾10個互動攤位與全區主題刀旗柱，讓沒買到票的球迷也能在捷運小巨蛋站2號出口外的限定店選購紀念品。5. 跨界音樂致敬、演藝大咖連番開唱：4月11日舉辦「FOR 12賽後演唱會」，由宇宙人、范逸臣、Matzka演出12首歌曲，致敬林志傑的12號背號。4月12日由小男孩樂團演唱專屬致敬單曲《THANK YOU BEAST》，作為引退儀式的壓軸高潮。6. 專屬致敬單曲《THANK YOU BEAST》感動發表：勇士球團攜手小男孩樂團，特別創作抒情搖滾單曲《THANK YOU BEAST》。歌詞以「感謝」與「傳承」為核心。7. 林志傑親自參與開發、40款紀念商品搶手：全系列商品歷時兩年籌備，由林志傑本人參與設計細節，融入「野獸之眼」概念。其中限量300組的引退雕像公仔最受關注，目前預購總額已突破1200萬元，展現驚人吸金力。8. 客製化比賽用球、每一球都在致敬：本次賽事特別採用 PLG 2025-26 官方指定球 Molten BG4550 的客製化「THE BEAST」版本。9. 生涯特展與萬眾期待的引退紀錄片：特展將在5/30 - 6/22於松菸一號倉庫舉辦《致傑：傳奇之路》，早鳥票已啟售。紀錄片的採訪對象超過50位（橫跨台啤、廣廈、中華隊及勇士時期），預計於5月底正式播出，全面勾勒野獸生涯全貌。10. 全城動員！捷運站與街道布滿「野獸」身影：勇士球團落實城市行銷，在台北主要幹道（如忠孝東路、敦化南北路等）掛滿主題路燈旗，並在捷運忠孝新生站與小巨蛋站設置大型視覺。