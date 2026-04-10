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九合一大選將在年底舉行，「卡神」楊蕙如今（10）日示警，民進黨年底選戰恐將引爆「三顆核彈」，若不謹慎處理當前的爭議政策與人物，不僅會讓原本有望收復的縣市生機全無，現有的5縣市版圖恐怕也會大縮減。楊蕙如今日在臉書發文表示，民進黨年底選情目前有三顆核彈，「任何一顆只要引爆，不只可能反攻的縣市生機陣亡，甚至會讓綠營現有五縣市的版圖再往下修！」楊蕙如指出，第一顆核彈是「2026寵物用藥新制」，這項引發藥師與獸醫師對立的政策，萬一貿然上路，恐將得罪全台數百萬愛毛孩如命的家庭。但楊蕙如認為，這顆核彈最易拆解，只要比照過去幾年無限期推遲，不讓藥師公會得逞，便能化解炸裂的民怨。楊蕙如續指，第二顆核彈則是「大量引進印度籍勞工」，儘管社會反對聲浪不斷，勞動部仍一意孤行，目前木已成舟，此舉未來若引發社會問題，後果自負，「莫謂言之不預」。楊蕙如點出，最後一顆核彈，正是沈伯洋與他的大罷免夥伴」，藍白陣營雖因沈伯洋選台北市長的計畫暫擱而感到失望，但沈伯洋及其團隊若持續出現荒腔走板的言行，將成為綠營選情的重傷來源。楊蕙如直言，「萬一真的選台北市長，綠營2026確定會大陣亡。就算沒選，只要繼續各種荒腔走板的言行，一樣會讓民進黨傷筋動骨。」楊蕙如強調，她已將預測與建議悉數寫下，年底前選情是好是壞，事實將會證明一切。