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萬眾矚目的「鄭習會」終於在今（10）日上午正式登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平於北京人民大會堂東大廳進行會晤，習近平在致詞中大談「兩岸都是一家人」，應加強交流，把未來牢牢握在中國人自己的手中。對此，流亡海外的中國民運人士王丹嘲諷，若這就是一家人，那就是「家暴」，習近平完全誤判了台灣的主流民意。王丹指出，習近平主張「兩岸都是一家人」，這個論調，會成為未來中共兩岸敘述的主調，不過這個論調也凸顯了兩岸關係的荒謬，他質疑說：「一家人？你見過哪家的家人之間，要用飛彈對著對方的嗎？」更不解怎麼會對家人說：「你如果分家，我就打死你！」或是不允許家人成員到外面去參加組織活動，難道這是家人對家人的態度？「如果這就是一家人，我看到的也都是家暴！」王丹續指，家暴，是犯罪行為好嗎？家暴是可以訴求離婚的。不過他也提到，中共一邊家暴、一邊又威脅說不許離婚，如此霸道、蠻橫、違反文明和法律的言行，虧習近平好意思說出口。王丹認為，習近平想主打「一家人」的概念，是完全誤判了台灣的主流民意，他相信大部分台灣人對此的回答，一定都是一致的，那就是「誰跟你一家人？」