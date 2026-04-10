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台中市春天的「黑色公墓」現象年年上演，今年特別多，光是3月就有200件墓地與雜草火警！市府民政局長吳世瑋表示，主因在今年氣候乾旱且風特別大。多位市議員今天提出質詢，要求落實除草與宣導，並增派墓地巡守人員，避免火星隨風飄散引發山林火勢。台中市大肚山區上月發生多起火燒山，甚至燒到高速公路邊坡，民眾在國道三號就能看見火舌與滾滾濃煙，不僅影響行駛安全，警消人員也疲於奔命。台中市議會今（10）日進行民政業務質詢，民進黨市議員曾威、周永鴻等人關心雜草火警議題。周永鴻指出，網路瘋傳台中火燒山，根據台中市消防局統計資料，3月全市雜草火警高達262件，其中墓地79件、非墓地183件，即使是非墓地的雜草火警，起火點也多在墓地附近，推估與民眾掃墓燒金紙或雜草起火有關，民政局應落實割草、除草以及宣導工作。曾威說，去年雜草火災的防治成效很好，今天無論件數或燃燒總面積都多了一倍，且雜草火警時間多在星期六、日，初步推論與掃墓有關。他表示政府很難要求民眾不燒金紙，但建議民政局明年起在清明連假前幾週，假日加派人手在墓地巡邏，避免火星引燃。民政局長吳世瑋表示，以往即嚴格要求各區公所割完草後要立即清走，並提供水袋、加強宣導金紙集中焚燒。但今年氣候特別乾旱、有缺水危機，且風特別大，一個控制不好，燃燒金紙的火星就隨風飄散，很容易引起火災。