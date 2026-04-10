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習近平的企圖

國民黨的企圖

夾在美中之間的國民黨以及向中國靠攏的鄭麗文

國民黨面臨的兩大矛盾

國民黨主席鄭麗文今（10）日在北京人民大會堂的東大廳與中國領導人習近平見面，兩人重申「九二共識」、「反台獨」等立場。對此，長期關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸分析，國民黨面臨台灣主流民意是維持現狀而非走向統一、以及夾在美中對抗下的兩大矛盾，認為未來中國的下一步動作，值得持續關注。小笠原欣幸在臉書發文評論鄭習會，並從各方角度展開分析。小笠原欣幸認為，習近平的目標大致可分為三點。第一，是為了即將訪中的川普總統，展現自己牢牢掌握兩岸關係的主導權，並向外界強調中國正有效控制台灣局勢。第二，是向國際社會傳遞「中國正在努力創造和平」的形象。相較於美國對伊朗的軍事行動，中國可以凸顯自己採取「對話」姿態。第三，則是透過與國民黨的合作，試圖轉變台灣社會輿論，在2028年總統大選中讓民進黨政權下台。小笠原欣幸強調，這些目標能否順利達成另當別論，但可以確定的是，習近平陣營確實抱持這樣的期待。小笠原欣幸認為，鄭麗文的目標主要分為兩點。第一，是基於2028年總統大選的選舉策略考量：若要實現政黨輪替，向選民展示自己與中國之間的管道通暢，是相當有效的手段。第二，目前無論是鄭麗文本人的支持度，還是國民黨的整體民調，都表現平平。對鄭麗文而言，她需要一個能一舉逆轉局勢的大舞台，而與習近平的會談，正是這樣的機會。小笠原欣幸表示，根據鄭習會登場前台灣的民意調查，認為此次會談對國民黨有正面幫助的意見仍屬少數。鄭麗文回台後必須面對的，是賴清德政府提出的特別軍購預算案。國民黨提出將該預算金額刪減約三分之一的修正案，但審議至今仍無進展。美國已強烈表示，希望賴清德政府提出的特別預算能全額通過；而中國則強烈反對。鄭麗文所領導的國民黨，正處於美中兩大強權的夾擊之中。這是一個相當嚴重的矛盾，未來是否能化解，確實困難重重。過去10年間，國民黨歷任領導人都曾警覺「國民黨親中」的形象被固化所帶來的政治風險，小笠原欣幸指出，國民黨本來的主張是維持中華民國的現狀，對於「九二共識」，馬英九政府第一任期曾堅持「一中各表」的解釋。然而，後來這一立場逐漸鬆動，逐漸向中國共產黨所主張的「確認一中原則的九二共識」靠攏，雖然「一中各表」仍保留但已逐漸淡化。鄭麗文在去年國民黨主席選舉中，提出「雙方各自口頭表明堅持一中原則」的「各表一中」解釋，幾乎與中國共產黨的立場一致。這可視為獲得了習近平方面的正面評價，中共長期以來不斷施壓，希望國民黨放下阻礙統一的「一中各表」，如今似乎終於看到了成果。小笠原欣幸最後結論，台灣民意的主流仍是希望維持現狀，而非走向統一。若過度向中國靠攏，在台灣反而難以增加選票。這也是鄭麗文面臨的第一個深刻矛盾。另外，台灣處於美中對抗前線下的困境，受到華府與北京的兩面擠壓，這是是鄭麗文面臨的第二個深刻矛盾。而在鄭習會後，這兩個矛盾似乎都變得更加尖銳。小笠原欣幸表示，「習近平一方將如何打破這種局面？是否握有什麼秘密對策？未來中國的下一步動作，值得持續關注」。