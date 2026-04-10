根據傑昇通訊最新報告，2月全台手機實體通路銷售成績出爐，一共賣出42萬支，該月份依舊還是由蘋果iPhone 17（256GB）坐鎮冠軍，且前三名都是蘋果的手機，不過值得注意的是，安卓陣營異軍突起，尤其三星以7支手機入榜銷售排行前20名，旗下的Galaxy A56銷售依舊滾燙，重回第四名寶座，也成為現今不使用iPhone用戶的民眾首選。
台灣2月手機賣出42萬台！三星入榜7支抗衡蘋果高銷售實力
傑昇通訊統計全台實體通路銷售數據，2月一共賣出42萬台手機，相較於1月成績45.1萬下滑約7%。傑昇通信分析，隨著春節紅利消退以及全球通膨壓力升溫，關鍵零組件成本居高不下，導致新舊手機價差縮小，消費者換機節奏明顯慢了下來，但成績上還是尚可接受，接下來3月至6月將會進入傳統銷售手機的淡季。
在前20名銷售排行當中，蘋果iPhone 17系列依舊以各個機型的256GB容量霸佔前三名，但是端看前20名可以發現，蘋果已經不再是最多手機進榜的品牌。2月三星一共入榜7支手機，成為最大贏家；蘋果6支緊追其後、OPPO也有5支、vivo則是有2支入榜。蘋果屬於高銷量排位前段班，但後半段名次幾乎被三星以及OPPO全部包辦。
台灣2月熱銷手機Top 10！三星A56成「不用iPhone的人最佳首選」
而前10名的熱銷手機，前三名都跟1月一樣沒動，分別是「iPhone 17（256GB）」、「iPhone 17 Pro（256GB）」、「iPhone 17 Pro Max（256GB）」拿下，而第四名則是由三星的「Galaxy A56 12GB/256GB」拿下，成功從1月第6名重返第4名位置，也成為不用iPhone用戶的首選手機，分別把第五名的「iPhone 17 Pro Max（512GB）」及第六名的「iPhone 17 Pro（512GB）」都往下擠一個名次。
至於第七名至第十名則依序為「三星 Galaxy A17 6GB/128GB」、「三星 Galaxy A56 8GB/256GB」、「OPPO Reno15 12GB/128GB」以及「三星 Galaxy S25 FE 5G 8GB/256GB」。這邊值得注意的是，榜單顯見不使用iPhone最新款的民眾，選購手機已經全往安卓陣營靠攏，而不是選擇iPhone舊款，這也讓長期擔任蘋果守門員的iPhone 16（128GB）在2月已經跌出銷售排行。
三星Galaxy A56上市一年銷售仍火燙！性能價格、最新評價一次看
目前三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，過去甚至還在iPhone 17上市之前打敗過iPhone 16單月銷售，手機本身搭載Exynos 1580處理器、大螢幕6.7吋、120Hz螢幕更新率、主鏡頭5000萬畫素、5000mAh的大容量電池，也有支援45W的快充，以中階機來說，被譽為是一支超高CP值的手機，配備已經給到誠意十足。在售價方面，官網定價為17900元，不過現在坊間通訊行都已經降價到免1萬1就能入手，堪稱俗又大碗。
實際查詢A56上市一年的最新評價，不少用戶都表示「不打遊戲的人用這支手機完全足夠，拿起來質感很好操作也滑順」、「三星這支手機續航力強又有大螢幕，一般使用完全非常足夠」、「CP值真的已經是超級頂天，搭配價格實在很欠買。」不過最近該系列新機A57已經正式發表，近日也即將開賣，如果最近有想換Galaxy A57的民眾不妨也可以等現貨上市，只是手機剛開始都不太會降價，預算有限的話Galaxy A56可能是你不錯的選擇！
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傑昇通訊統計全台實體通路銷售數據，2月一共賣出42萬台手機，相較於1月成績45.1萬下滑約7%。傑昇通信分析，隨著春節紅利消退以及全球通膨壓力升溫，關鍵零組件成本居高不下，導致新舊手機價差縮小，消費者換機節奏明顯慢了下來，但成績上還是尚可接受，接下來3月至6月將會進入傳統銷售手機的淡季。
在前20名銷售排行當中，蘋果iPhone 17系列依舊以各個機型的256GB容量霸佔前三名，但是端看前20名可以發現，蘋果已經不再是最多手機進榜的品牌。2月三星一共入榜7支手機，成為最大贏家；蘋果6支緊追其後、OPPO也有5支、vivo則是有2支入榜。蘋果屬於高銷量排位前段班，但後半段名次幾乎被三星以及OPPO全部包辦。
而前10名的熱銷手機，前三名都跟1月一樣沒動，分別是「iPhone 17（256GB）」、「iPhone 17 Pro（256GB）」、「iPhone 17 Pro Max（256GB）」拿下，而第四名則是由三星的「Galaxy A56 12GB/256GB」拿下，成功從1月第6名重返第4名位置，也成為不用iPhone用戶的首選手機，分別把第五名的「iPhone 17 Pro Max（512GB）」及第六名的「iPhone 17 Pro（512GB）」都往下擠一個名次。
三星Galaxy A56上市一年銷售仍火燙！性能價格、最新評價一次看
目前三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，過去甚至還在iPhone 17上市之前打敗過iPhone 16單月銷售，手機本身搭載Exynos 1580處理器、大螢幕6.7吋、120Hz螢幕更新率、主鏡頭5000萬畫素、5000mAh的大容量電池，也有支援45W的快充，以中階機來說，被譽為是一支超高CP值的手機，配備已經給到誠意十足。在售價方面，官網定價為17900元，不過現在坊間通訊行都已經降價到免1萬1就能入手，堪稱俗又大碗。