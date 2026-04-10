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台灣2月手機賣出42萬台！三星入榜7支抗衡蘋果高銷售實力

2月一共賣出42萬台手機，相較於1月成績45.1萬下滑約7%。

2月三星一共入榜7支手機，成為最大贏家；蘋果6支緊追其後、OPPO也有5支、vivo則是有2支入榜。

▲傑昇通信公布2月全台實體通路手機銷售排行榜，iPhone 17系列包辦前三名，而三星的A56則是重返第四名寶座，成為台灣人最愛買的安卓機。（圖/傑昇通信提供）

台灣2月熱銷手機Top 10！三星A56成「不用iPhone的人最佳首選」

前三名都跟1月一樣沒動，分別是「iPhone 17（256GB）」、「iPhone 17 Pro（256GB）」、「iPhone 17 Pro Max（256GB）」拿下

▲iPhone 17全系列從基本款到Pro Max的256GB容量都賣非常好，霸佔2月手機銷售前三名。（圖/記者張嘉哲攝）

榜單顯見不使用iPhone最新款的民眾，選購手機已經全往安卓陣營靠攏，而不是選擇iPhone舊款，這也讓長期擔任蘋果守門員的iPhone 16（128GB）在2月已經跌出銷售排行。

三星Galaxy A56上市一年銷售仍火燙！性能價格、最新評價一次看

在售價方面，官網定價為17900元，不過現在坊間通訊行都已經降價到免1萬1就能入手，堪稱俗又大碗。

▲三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，現在通訊行最低不用1萬1就可以帶回家。（圖/傑昇通信提供）

不過最近該系列新機A57已經正式發表，近日也即將開賣

▲Galaxy A57在近日也已經發表準備登台販售，預算有達標，想換這系列新機的民眾可以再等等，預算有限則可以購入舊款Galaxy A56。（圖／三星官方提供）