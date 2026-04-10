根據傑昇通訊最新報告，2月全台手機實體通路銷售成績出爐，一共賣出42萬支，該月份依舊還是由蘋果iPhone 17（256GB）坐鎮冠軍，且前三名都是蘋果的手機，不過值得注意的是，安卓陣營異軍突起，尤其三星以7支手機入榜銷售排行前20名，旗下的Galaxy A56銷售依舊滾燙，重回第四名寶座，也成為現今不使用iPhone用戶的民眾首選。

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台灣2月手機賣出42萬台！三星入榜7支抗衡蘋果高銷售實力

傑昇通訊統計全台實體通路銷售數據，2月一共賣出42萬台手機，相較於1月成績45.1萬下滑約7%。傑昇通信分析，隨著春節紅利消退以及全球通膨壓力升溫，關鍵零組件成本居高不下，導致新舊手機價差縮小，消費者換機節奏明顯慢了下來，但成績上還是尚可接受，接下來3月至6月將會進入傳統銷售手機的淡季。

在前20名銷售排行當中，蘋果iPhone 17系列依舊以各個機型的256GB容量霸佔前三名，但是端看前20名可以發現，蘋果已經不再是最多手機進榜的品牌。2月三星一共入榜7支手機，成為最大贏家；蘋果6支緊追其後、OPPO也有5支、vivo則是有2支入榜。蘋果屬於高銷量排位前段班，但後半段名次幾乎被三星以及OPPO全部包辦。

▲傑昇通信公布2月全台實體通路手機銷售排行榜，iPhone 17系列包辦前三名，而三星的A56則是重返第四名寶座，成為台灣人最愛買的安卓機。（圖/傑昇通信提供）
▲傑昇通信公布2月全台實體通路手機銷售排行榜，iPhone 17系列包辦前三名，而三星的A56則是重返第四名寶座，成為台灣人最愛買的安卓機。（圖/傑昇通信提供）
台灣2月熱銷手機Top 10！三星A56成「不用iPhone的人最佳首選」

而前10名的熱銷手機，前三名都跟1月一樣沒動，分別是「iPhone 17（256GB）」、「iPhone 17 Pro（256GB）」、「iPhone 17 Pro Max（256GB）」拿下，而第四名則是由三星的「Galaxy A56 12GB/256GB」拿下，成功從1月第6名重返第4名位置，也成為不用iPhone用戶的首選手機，分別把第五名的「iPhone 17 Pro Max（512GB）」及第六名的「iPhone 17 Pro（512GB）」都往下擠一個名次。

▲iPhone 17全系列從基本款到Pro Max的256GB容量都賣非常好，霸佔2月手機銷售前三名。（圖/記者張嘉哲攝）
▲iPhone 17全系列從基本款到Pro Max的256GB容量都賣非常好，霸佔2月手機銷售前三名。（圖/記者張嘉哲攝）
至於第七名至第十名則依序為「三星 Galaxy A17 6GB/128GB」、「三星 Galaxy A56 8GB/256GB」、「OPPO Reno15 12GB/128GB」以及「三星 Galaxy S25 FE 5G 8GB/256GB」。這邊值得注意的是，榜單顯見不使用iPhone最新款的民眾，選購手機已經全往安卓陣營靠攏，而不是選擇iPhone舊款，這也讓長期擔任蘋果守門員的iPhone 16（128GB）在2月已經跌出銷售排行。

三星Galaxy A56上市一年銷售仍火燙！性能價格、最新評價一次看

目前三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，過去甚至還在iPhone 17上市之前打敗過iPhone 16單月銷售，手機本身搭載Exynos 1580處理器、大螢幕6.7吋、120Hz螢幕更新率、主鏡頭5000萬畫素、5000mAh的大容量電池，也有支援45W的快充，以中階機來說，被譽為是一支超高CP值的手機，配備已經給到誠意十足。在售價方面，官網定價為17900元，不過現在坊間通訊行都已經降價到免1萬1就能入手，堪稱俗又大碗。

▲三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，現在通訊行最低不用1萬1就可以帶回家。（圖/傑昇通信提供）
▲三星這支Galaxy A56已經上市滿一年，至今銷售熱度還是非常的火燙，現在通訊行最低不用1萬1就可以帶回家。（圖/傑昇通信提供）
實際查詢A56上市一年的最新評價，不少用戶都表示「不打遊戲的人用這支手機完全足夠，拿起來質感很好操作也滑順」、「三星這支手機續航力強又有大螢幕，一般使用完全非常足夠」、「CP值真的已經是超級頂天，搭配價格實在很欠買。」不過最近該系列新機A57已經正式發表，近日也即將開賣，如果最近有想換Galaxy A57的民眾不妨也可以等現貨上市，只是手機剛開始都不太會降價，預算有限的話Galaxy A56可能是你不錯的選擇！

▲Galaxy A57在近日也已經發表準備登台販售，預算有達標，想換這系列新機的民眾可以再等等，預算有限則可以購入舊款Galaxy A56。（圖／三星官方提供）
▲Galaxy A57在近日也已經發表準備登台販售，預算有達標，想換這系列新機的民眾可以再等等，預算有限則可以購入舊款Galaxy A56。（圖／三星官方提供）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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