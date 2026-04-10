柬埔寨宮廷事務部4月10日發布消息，證實國王諾羅敦西哈莫尼（Norodom Sihamoni）確診前列腺癌，目前已前往北京接受治療，療程預計需時1至2個月，期間將由洪森代理國家元首職務。根據哈佛大學最新研究表示，男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌（攝護腺癌）風險可降低19%至22%，即使每月8次也有下降趨勢。研究推測可能與排除致癌物、降低發炎有關。衛福部國健署也提醒，前列腺癌在台男性發生率第3，應留意排尿異常等症狀並及早就醫，預防仍須仰賴定期檢查與風險管理。
柬埔寨國王確診前列腺癌！哈佛最新研究：每月射精21次降低罹癌機率
根據《紐約郵報》報導，美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院教授穆奇（Lorelei Mucci）及研究團隊，長期追蹤超過5萬名男性的健康與生活數據，自1986年開始進行分析，發現每月射精21次（含）以上的男性，罹患攝護腺癌的風險可降低約19%至22%。
研究團隊進一步說明，「21次」並非絕對標準，而是透過統計分析得出的參考值。即使未達此頻率，每月約8次射精，仍可觀察到風險略為下降的趨勢。穆奇指出，目前相關機轉仍在研究中，但主流推測認為，較頻繁的射精可能有助於排除潛在致癌物，降低前列腺發炎反應，甚至可能影響基因表現。
非營利組織Fuck Cancer近期也以此研究為基礎發起宣導活動，透過幽默方式推廣男性健康議題，並以「一個月至少射精21次」作為口號。共同創辦人表示，這樣的表述是為了降低男性面對健康議題時的尷尬感，重點仍在於鼓勵民眾主動接受篩檢、了解風險並與醫師進行討論。
台灣死亡率「前列腺癌」排第6！國健署揭3前兆：快就醫檢查
國健署指出，前列腺癌為男性常見癌症之一，發生率排名第3、死亡率第6。若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明原因骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫檢查，以利及早診斷與治療。國健署也強調，攝護腺癌的形成涉及多重因素，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食與環境等，並非單一原因造成。
專家提醒，雖然相關研究提供參考方向，但無法單靠射精頻率來預防癌症。維持健康生活型態、定期檢查以及了解自身風險，仍是降低罹癌機率的關鍵做法。
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根據《紐約郵報》報導，美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院教授穆奇（Lorelei Mucci）及研究團隊，長期追蹤超過5萬名男性的健康與生活數據，自1986年開始進行分析，發現每月射精21次（含）以上的男性，罹患攝護腺癌的風險可降低約19%至22%。
研究團隊進一步說明，「21次」並非絕對標準，而是透過統計分析得出的參考值。即使未達此頻率，每月約8次射精，仍可觀察到風險略為下降的趨勢。穆奇指出，目前相關機轉仍在研究中，但主流推測認為，較頻繁的射精可能有助於排除潛在致癌物，降低前列腺發炎反應，甚至可能影響基因表現。
台灣死亡率「前列腺癌」排第6！國健署揭3前兆：快就醫檢查
國健署指出，前列腺癌為男性常見癌症之一，發生率排名第3、死亡率第6。若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明原因骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫檢查，以利及早診斷與治療。國健署也強調，攝護腺癌的形成涉及多重因素，包括年齡、家族史（基因）、種族、飲食與環境等，並非單一原因造成。
專家提醒，雖然相關研究提供參考方向，但無法單靠射精頻率來預防癌症。維持健康生活型態、定期檢查以及了解自身風險，仍是降低罹癌機率的關鍵做法。