效力於日本火腿隊的台灣好手林家正，曾在世界12強賽本壘後方運籌帷幄、帶領中華隊奪下歷史性冠軍，並擁有「配球皇帝」的美譽，如今在日職大戰中卻陷入了前所未有的泥淖。今（10）日對戰羅德隊二軍的比賽中，林家正雖在關鍵時刻獲代打機會，卻依舊未能敲出安打，不僅單場1打數盡墨，賽後打擊率更是跌至令人心碎的0.071。

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林家正代打失利驚傳生存危機　守備神話難掩打擊貧弱

本場比賽日本火腿隊二軍與羅德隊交手，林家正並未進入先發，而是直到9局上半球隊落後時，才獲得上場代打2024年第一指名柴田獅子的機會。面對羅德隊投手小野郁，林家正纏鬥至第5球，最終面對一顆133公里的犀利滑球決定果斷出棒，可惜球卻化作一道平凡的左外野飛球被接殺。

林家正近年來因國際賽爆紅，全憑其蹲捕功力與帶領投手的能力，這也是日本火腿隊當初願意砸下1600萬日圓（約322萬台幣）合約網羅這位經典賽主戰捕手的關鍵。不過在競爭慘烈、唯有數據才能活命的職棒體系中，林家正那0.071的打擊率恐怕很難得到教練團的青睞。儘管他在防守端的貢獻仍被肯定，但在進攻端持續斷線的現實，已讓全美與全日的棒球媒體開始討論這筆投資的最終結果。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...