我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今(10)日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人公開談話備受矚目。對此，前民進黨中執委洪智坤速解談話，認為鄭麗文的致詞像極熟背書本的考生，「還以為鄭麗文是央視主播。」洪智坤在臉書發文分析，習近平致詞內容核心關鍵是「國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷」，從大中華民族主義中強調統一的必要與必然。洪智坤指出，習近平的這段話最早是在2023年6月，出席「文化傳承發展座談會」時提出；2024年4月的馬習二會，引入兩岸對話，將文化論述轉化為兩岸關係的政治底線，「這是習近平對『大一統』觀念，進行現代化與理論化的標誌性口號」。洪智坤續指，另一位核心人物、國民黨主席鄭麗文的致詞特色是「大量引用習近平的講話與政績，十足是熟背書本的考生模樣」。洪智坤比表示，尤其鄭麗文提到「悲天憫人的大同世界胸懷」與「中華文明精神的再度覺醒」是呼應習近平的中華文化統一觀；「中華民族偉大復興」、「全面脫貧建成小康社會」、「十五五規劃開局」、「兩岸共榮的命運共同體」等口號，乍聽之下以為鄭麗文是央視主播。針對鄭麗文提到尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，洪智坤說，這句話是講給台灣人聽的，但是沒有答案，至於能救回多少，端看台灣人會不會買帳。洪智坤最後補充，「至於國民黨坐黑頭車還是中巴，不一定是重點，因為各國元首在中國坐中巴所在多有，就不贅述了」。