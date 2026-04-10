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柬埔寨宮廷事務部今（10）日發布聲明，透露柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）確診前列腺癌，目前人正在中國北京接受治療。根據《柬中時報》報導，西哈莫尼國王經北京相關醫院專家團隊全面檢查後，確認罹患攝護腺癌。根據醫生建議，西哈莫尼國王將繼續留院接受治療，療程預計為一至兩個月，因此暫時無法返回柬埔寨。宮廷事務部的聲明中也提到，西哈莫尼國王向柬埔寨兩大僧團最高僧侶及全國僧侶致以崇高敬意，並向代理國家元首洪森、國會領導人及全國人民表達問候。中國媒體報導補充指出，西哈莫尼國王於今年2月27日便已赴北京進行健康檢查，3月底時，柬埔寨宮廷事務部曾發布通告，指出西哈莫尼國王將延長在中國的停留時間，當時給出的理由是國王需要接受進一步健檢，並未透露罹癌訊息。西哈莫尼國王今年73歲，於2004年10月14日登基，西哈莫尼國王曾在2005年與2016年正式以國事訪問名義走訪中國，另外，也長年在中國進行健康檢查、渡假休養。