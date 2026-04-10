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▲網紅「阿慈車庫」參觀吊車大王的跑車蒐藏，發現他們家車牌的規律是大王開的「8888」，以及大王家中小孩開的「6888」，很好辨認。（圖／翻攝自阿慈車庫YouTube）

「國民老爸」又送福利了！擁有數十億身家的「竹北吊車大王」胡漢龑（胡董），近日罕見與小女兒公開同框。知名網紅「阿慈車庫」日前受邀前往胡董豪宅地下室交車，開箱了總價值驚人的豪華超跑收藏，更意外解密了胡家專屬的車牌密碼是「6888」、「8888」，直呼只要在竹北看到這數字，就知道乾爹在那裡。網紅「阿慈車庫」表示，這次是特別來向胡董的小女兒買下一台BMW。這位過去鮮少曝光的小公主，外型清秀、談吐大方，她在影片中笑稱這台開了不到一萬公里的BMW只是代步車。胡董隨後霸氣現身，揭露賣車原因竟是因為「不喜歡女兒飆車」，轉頭卻又訂了3台要價500多萬的保時捷給兒女，讓阿慈當場羨慕大喊：「爸，我怎麼沒有？」在導覽宛如超跑博物館的地下室時，阿慈發現胡董挑選車牌非常有規律。他指出，胡董本人的專屬座駕，如亮綠色藍寶堅尼Huracan EV通常會掛上象徵「發發發發」的「8888」車牌；而家中的兒女、晚輩，車牌則統一選用「6888」。阿慈開玩笑地向觀眾科普：「在竹北地區遇到掛這種牌的，真的不用懷疑，那都是乾爹家的人！」胡董也在鏡頭前展示了他的愛車，其中一台全車亮綠色選配的藍寶堅尼（Huracan EV），加上後續在原廠將黑件全部烤漆成同色的費用，總價超過2200萬元。胡董透露，單純為了不喜歡看到車身上的黑色部分，就花了40萬進場重新烤漆。除了超跑，阿慈也獲准進入胡董耗資數億打造的竹北羅浮宮豪宅。屋內裝潢極盡奢華，電梯造價200萬，大廳天花板與樑柱更貼滿純金金箔。胡董表示，十多年前光裝潢就花了4億，若以現在的物價與通膨計算，土地加上建置費，10億都做不起來。此外，桌上隨處可見要價20萬元的12生肖玉璽酒，非常氣派。吊車大王寵女兒和家人，可說是非常霸氣。