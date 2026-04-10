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適逢中華職棒37年賽季盛大開打，深耕專業退休規劃的永達保經，品牌經營也展現多元化實力，今（10）日宣布，與運動娛樂串流平台DAZN達成深度戰略合作，將品牌觸角延伸至實體運動場景，在樂天桃園球場打造專屬的VIP主題包廂，透過與國際級運動平台的強強聯手，創造保險產業與運動娛樂結合的品牌共創價值。永達保經以頂級會所為設計概念，並攜手Obis歐必斯傢俱打造全新沉浸式空間，兼顧舒適度與整體質感，「永達滿貫VIP」融合永達專業守護的品牌意象，提供極致奢華的觀賽環境，讓球迷在熱血應援的同時，亦能享有私密且頂級的社交空間。永達保經陳慶鴻總經理表示，永達支持運動的初衷始終如一，2025年我們帶領300位行政同仁及家屬走入球場，那種全場為滿貫全壘打歡呼擁抱的感動，至今仍歷歷在目！今年決定延伸這份感動，邀請業務代表與客戶好友親臨現場，在尊榮的VIP包廂裡享受球賽。陳慶鴻強調，這場跨界合作不僅是觀賽場域的升級，更是永達「挺業務、挺客戶、挺體育」的具體實踐。透過包廂內精緻的餐飲與絕佳視野，永達希望為台灣職棒環境注入創新活力，同時推廣健康生活的品牌理念。隨著觀眾收視習慣持續轉變，運動產業已不再侷限於單向的「觀看比賽」，永達保經跨界合作打造「永達滿貫 VIP」，不僅展現了品牌的求新求變，更為永達注入創新與年輕化。