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▲張員瑛（如左圖）與TXT（如右圖）是BTS昨日演唱會的特邀嘉賓。（圖／IG@fastpapermag）

韓國天團BTS防彈少年團的世界巡迴演唱會《BTS WORLD TOUR[ECHO]》，在昨（9）日正式於韓國京畿道高陽綜合運動場開跑。雖然現場大暴雨，但仍抵擋不住粉絲的熱情，湧入超過4萬ARMY（官方粉絲）同歡。但其中，有眼尖網友發現，從未現身他團演唱會的IVE成員張員瑛，竟也出現在觀眾席，還只戴著一頂帽子、化著全妝出現，火速引發多種猜測，不過馬上被粉絲打臉，指出她跟另一組團體TXT是受《Fastpaper》雜誌邀請的特邀嘉賓。BTS在昨日開唱，其中張員瑛被捕捉現身觀眾席，只見影片中，她僅戴著一頂棒球帽，臉上毫無遮掩、化著全妝出現，讓粉絲馬上就認出她。由於這是張員瑛首次現身其他團體演唱會，也讓大家狂猜測她是否與BTS成員有特別交情，甚至還有網友上升到戀愛緋聞。不過這些猜測馬上被粉絲打臉，原來張員瑛當天是因為被《Fastpaper》雜誌邀請，才會到現場，另一組受邀團體則是BTS師弟TXT。粉絲曬證後，也對隨意造謠的網友感到非常無奈，「張員瑛是特邀嘉賓啊，為什麼這也要造謠」、「她只是去看演唱會而已，有必要腦補這麼多嗎」、「媒體都直接寫是特邀嘉賓了，怎麼還有人不能理解」、「看個男團演唱會就能被說成跟男團成員談了，說出來不會想笑嗎」。這次演唱會是BTS全員結束兵役後，宣告正式回歸的首次全球巡演，首爾首站的演出意義非凡，現場隨處可見遠道而來的海外歌迷，與在地粉絲約4萬多人一同身穿雨衣，在雨中激動吶喊。而主辦單位也嚴陣應對，即便在濕滑的舞台條件下，仍確保最高規格的聲光視聽效果。長達3小時的演出中，BTS帶來多首經典代表作與新作品，舞台上的水花隨舞步飛濺，成員頭髮都被澈底淋濕，與現場逾4萬名歌迷的淚水交織成動人畫面。首爾場的演出將持續至4月12日，共3場演出，隨後展開全球巡演，包括美國、歐洲及亞洲等超過15個國家，11月還將在高雄連唱3天。業界人士預估，BTS這趟巡演總體規模有望帶來10億至14億美元的收入。