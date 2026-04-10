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開季僅有1勝6敗的中信兄弟，今（10）日起客場挑戰樂天桃猿，賽前傳來好消息，當家中外野手岳政華回歸一軍，馬上進入先發打線，但當家主砲許基宏仍未回來，總教練平野惠一透露，「我們都有隨時跟他保持聯繫，但他本人是說身體還有疑慮，今天就先沒有先拉上來。」中信兄弟開季受到傷兵影響，戰績不盡理想，尤其是長打火力、得分都排名6隊之末，今天賽前終於迎接當家外野手岳政華歸隊，平野惠一表示，「他本人說沒問題了，所以就拉上一軍，安排在九棒出賽。」至於許基宏，則回報身體仍有疑慮，目前還在二軍持續調整。至於季前遠赴墨西哥美洲冠軍聯賽、4成55打擊率成為隊內打擊王，還在二軍養成的小將張士綸，平野惠一則表示，「他從墨西哥回來後，每天都想拉他上來，但近期守備狀況比較多、有失誤發生，加上二軍的二游人手比較少，因為這兩個原因所以沒有拉他上來。」中信兄弟今日交手樂天桃猿，派出當家王牌羅戈出馬，若再輸等於開季前8場苦吞7敗，將寫下隊史近27年最差成績。