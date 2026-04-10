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▲ 「廣上研序」坐落典寶溪水岸首排，緊臨高雄新市鎮三期，隨康橋國際學校確定落腳楠梓土庫，討論熱度持續升溫。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.10）

▲廣上建設董事長董上裕指出，「廣上研序」該案區域在教育條件上，將複製竹科成功經驗。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.10）

▲ 「廣上研序」全案住家140戶、店鋪4戶，規劃2房和3房住宅。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.10）

▲ 「廣上研序」坐落典寶溪水岸首排。（圖／廣上建設提供）

深耕高雄30年、由代銷起家的廣上建設，秉持「專注一事，研其一生」的品牌精神，打造地標建築。全新完工的「廣上研序」今（10）日舉行謝土儀式。該案坐落典寶溪水岸首排，緊臨高雄新市鎮三期，隨康橋國際學校確定落腳楠梓土庫，討論熱度持續升溫。廣上建設董事長董上裕表示，「廣上研序」緊鄰科技S廊道發展軸線，坐擁台積電科研圈與橋頭科學園區發展潛力，既能承接產業進駐所帶來的人口紅利，也能同步享有新市鎮建設持續推進的成長動能。隨著新市鎮一期「橋頭新市鎮」、二期「橋頭科學園區」、三期將以「TOD智慧城市」為藍圖，並結合交通、商辦、醫療、教育資源，其中捷運紅線青埔站，未來將與紫線交會形成雙捷交通樞紐，「廣上研序」正好站在發展紅利的核心交集點。「廣上研序」全案住家140戶、店鋪4戶，規劃2房和3房住宅，搶攻科技新貴和首購族群，每坪開價35萬元到42萬元。全案採用最高品質「台灣水泥」，建材配置包含3D智慧門鎖、日本INAX搭配美標衛浴、INAX全戶電腦馬桶、DELTA四合一暖風機、櫻花整體廚具、SVAGO雙口感應爐、LAMETT石晶地板。在停車位劃上，全案「戶戶平面車位」並設有EMS智能充電系統。公設規劃設有迎賓車道、前庭花園、迎賓大廳、健身房、多功能交誼廳、廚藝教室、宅配室、信箱區、中庭水景花園、視聽室KTV、空中花園、高爾夫果嶺區、曬被區等多項主題公設。董上裕指出，該案區域在教育條件上，將複製竹科成功經驗。7大高等學府「交大、清大、高雄大、義守大、樹科大、高科大及師範大學」加上「康橋國際學校」形成南部最強知識聚落，從半導體、AI、生技、航太等永續菁英人才，為區域再添國際級教育能量。這樣的學區配置，正是許多重視孩子未來發展的家庭所關注的關鍵，也讓楠梓從傳統學區，逐步升級為具備國際視野的「學霸教育圈」。董上裕表示，住宅不是短期話題商品，而是一段長時間陪伴家庭的生活場域。集30年經驗所打造的「廣上研序」，不僅在建築規劃、工法講究、建材選用等每個環節都能發現用心之處，地段選址更是看準科技產業、人文教育、交通建設三大要素。隨著區域發展動能陸續推進，典寶溪水岸生活軸線的價值輪廓也將愈發清晰，而率先站穩水岸第一排的「廣上研序」，無疑將成為最早被市場看見的核心席位。