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▲傳奇球星郭嚴文，去年底遭到味全龍不續約，儘管本人還有意延續職棒生涯，卻一度陷入無球可打窘境。（圖／記者林之越攝）

中信兄弟本月初確定簽下37歲老將郭嚴文，目前已經在二軍出賽，累積4場出賽、12打席出現2安打、吞3K，打擊率1成67仍在調整中，總教練平野惠一賽前談到郭嚴文，表示他已經有段時間沒練球，還需要更多時間找比賽感覺，而後刻意提高音量強調：「相信他熱起來就沒問題啦！我很相信他！」郭嚴文結束旅美生涯後，2010年以首輪加入La New熊隊，15年中職生涯累積1296支安打、98發全壘打，期間多次入選中華隊，不僅在中職寫下連續33場安打的「郭嚴文障礙」，距離進入「百轟俱樂部」僅剩最後2轟。郭嚴文2024年轉戰味全龍，去年球季結束後被放在戰力外名單，儘管郭嚴文本人仍想延續職棒生涯，但味全龍表明沒有回簽意願，中間歷經數個月無所屬球團時期後，3月就傳出有望改披黃袍消息，4月初則政是被列為合約所屬球員。總教練平野惠一先前談到郭嚴文，認為他已經是一位具備實績、經驗的名將，沒有很擔心他的狀況，稍早受訪時也再度強調這點。「他還需要一些時間調整，畢竟有一段時間沒練球了，希望他趕快調整好、打開開關，大概給他一個月的時間，把狀況找回來，重點是別受傷。」平野惠一最後還特別提高音量、似乎喊給遠在二軍基地的郭嚴文聽，「他熱起來就沒問題了！我很相信他喔！」