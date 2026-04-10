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國民黨主席鄭麗文此趟訪中「和平之旅」來到關鍵時刻，今（10）日上午11點，與中國領導人習近平在北京人民大會堂的東大廳會面。她於致詞時表示，希望在國共兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在風險的礁嶺，更不會成為外力介入的棋盤。對此，作家趙曉慧痛批，這不是兩岸交流，這是赤裸裸的私相授受，出賣台灣的未來，真的不能掉以輕心！趙曉慧表示，這次「鄭習會」最讓人不安的，是鄭麗文正在推動所謂的「兩岸和平制度化解決方案」，這不只是隨便喊喊的政治口號，她是認真的！想把國共兩黨私下的默契，硬生生塞進一個具備法律效力的「框架」裡。，鄭麗文口中的「制度性解決方案」，說穿了就是想繞過政府，去跟對岸談什麼和平協議或軍事互信。「但問題是，一個在野黨主席哪來的授權？」趙曉慧指出，在《兩岸人民關係條例》的法條面前，這已經是嚴重的踩紅線。如果在只有「反台獨」卻沒有在「中華民國」的前提下搞這種制度化，趙曉慧續指，，看她在人民大會堂強調「兩岸」、「兩黨」，隻字不敢提「中華民國」、「各表」，卑微的修辭，擺明了是在幫北京的「一國兩制台灣方案」找法理對接。如果任由一個政黨先行達成這種默契，這不是在救和平，這是在掏空台灣的主權。接著，趙曉慧提到，，當行政院長卓榮泰警告要加強修法監督時，鄭麗文反而擺出一副「正統繼承者」的姿態。她在對岸高談闊論，其實是想借習近平的手，回台灣修改防衛法令、阻擋軍購。說白了，她就是想用台灣的國防安全當投名狀，好換取北京對她那個搖搖欲墜主席大位的支持。「為什麼這件事這麼危險？」趙曉慧強調，因為「願景」可以改，但「法制」一旦成形就是「定局」。 回頭看看2005年的連胡會，那時談的是政治藍圖，還有迴旋餘地；但2026年的今天，鄭麗文談的是「不可逆的法律框架」。趙曉慧質疑，一個在國內連自己黨內派系都搞不定的主席，為了換取一張虛假的「和平保證書」，極有可能在這種密室協議中把台灣的主權給賣了，只為換取文字上虛假的和平。繞過兩千三百萬人監督、私底下跟對岸談判「和平框架」的做法，已經觸及了最核心的國家底線。這不是兩岸交流，這是赤裸裸的私相授受，出賣台灣的未來，真的不能掉以輕心！