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▲IU（左）、邊佑錫（右）在演出《21世紀大君夫人》的前一部作品分別是《苦盡柑來遇見你》、《背著善宰跑》，兩部戲都是人氣、收視超好的人生代表作。（圖／IG@disneypluskr）

《21世紀大君夫人》在昨（10）日正式開播，IU飾演的「野心女財閥」對上邊佑錫飾演的「失權大君」，強烈反差的角色設定一開場就充滿戲劇張力！而隨著劇集正式開播，《NOWNEWS今日新聞》特別整理出，從卡司火花、角色關係到敘事設定，一次帶你快速掌握這部作品的核心亮點。不只IU、邊佑錫組合吸睛，劇中還集結多位實力派演員，角色關係圍繞王室與權力展開，彼此之間既合作又對立。男女主角之間的強烈反差，以及「現代王室」這個設定，讓整體不只是談戀愛，更多了權力與身分的衝突看點。光是IU與邊佑錫搭檔就已經太夢幻，再加上魯常泫、孔升妍、劉秀彬、李妍等實力派演員，將在劇中展開多樣演技火花。劇情以成熙周與李莞大君為核心，向外延伸出政治與王室交織的人際連結，原本親近的關係，因權力與婚姻出現裂痕，不同立場之間既競爭又合作，讓故事不再只是單線推進，而是透過多角色交錯，堆疊出更具層次的戲劇張力。IU和邊佑錫首度以男女主角之姿合作，但兩人的緣分早在《步步驚心：麗》就已種下。當時邊佑錫飾演的角色是個劈腿渣男，如今再度同框，關係卻完全翻轉。戲外互動也延續這段前緣，而在記者會上邊佑錫被調侃是讓IU受傷的前男友，IU則幽默回應要他「加倍補償」。從戲內到戲外的呼應，不只提升話題度，也讓兩人的再次合作多了一層記憶點。《21世紀大君夫人》是IU、邊佑錫分別交出爆紅代表作後的重要回歸之作。邊佑錫2024年憑《背著善宰跑》確立了純愛男主形象，而IU去年在《苦盡柑來遇見你》中飾演的愛純、金明，留下的餘韻也尚未散去。觀眾對於兩人前作的記憶仍然鮮明，如何跳脫既有形象、避免被代表作定型，成為兩人這次回歸的重要課題。隨著《21世紀大君夫人》播出，觀眾也將見證他們是否能再次塑造出新的「人生角色」。當野心女財閥IU，正面對上失權大君邊佑錫，兩個完全反向的身分設定，其實一直都是最能吸引觀眾的「對比與互補」敘事公式。像是貴公子與灰姑娘、醜小鴨與天鵝、跨越南韓與北韓的愛情故事等等，關係越是懸殊，情感張力就越強！而《21世紀大君夫人》同樣也完美套用了這個邏輯，將衝突感拉到最滿。IU飾演的成熙周，站在現代社會頂端，擁有財富、能力與選擇權，卻始終被排除在王室體制之外。而邊佑錫飾演的大君，天生擁有最高階級的象徵，卻被剝奪主導人生的權利。一個拼命想進入體制，一個卻被困在體制之中，也讓兩人的關係從一開始就充滿拉扯與命定感。故事設定在21世紀君主立憲制下的韓國，王室依然存在，卻受到現代制度的層層限制。《21世紀大君夫人》並未停留在王室的華麗想像，而是進一步拆解其背後的束縛與代價。當「身分」成為限制自由的框架，大君不再只是令人嚮往的象徵，而更像一種無法逃離的命運。原本只是填補缺口的關係，卻在相處中逐漸看見彼此的傷口與慾望，將王室題材從童話走向更深層的現實提問。