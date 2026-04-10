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何謂「Salo-Salo」？不只是吃飯，更是情感的交流

躍上國際舞台：菲律賓美食的「米其林」榮耀

▲菲律賓烤乳豬很受大眾歡迎。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

▲菲律賓鐵板豬雜展現了菲式料理在傳統食材上的創新與精湛工藝。（圖／菲律賓觀光部台灣分處提供）

2026 菲律賓觀光新展望：從米其林美味到世界級秘境

菲律賓觀光部台灣分處（PDOT Taiwan）於 ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館，舉辦了一場別開生面的 「Salo-Salo! Filipino Food Experience」菲律賓美食品嘗會。透過舌尖上的道地風味，帶領大眾深度體驗菲律賓獨有的分享文化與熱情好客。在菲律賓語中，「Salo-Salo」 象徵著親友聚在一起共享美食的時刻。這不僅僅是一頓飯，更是一種展現「Hospitality」（熱情好客）的文化縮影。菲律賓觀光部台灣分處處長Ms. Chriselle May Yambao 梅顏寶表示，希望透過這次活動，將原本深植於島嶼血液中的情感交流帶到台灣，透過美食建立起跨越國界的溫暖連結。近年來，菲律賓料理在全球美食界大放異彩，多間位於宿霧與大馬尼拉地區的餐廳接連獲得 《米其林指南》（The Michelin Guide） 與「亞洲 50 最佳餐廳」的肯定，讓菲律賓正式轉型為亞洲頂尖的美食旅遊目的地。本次品嘗會也特別精選多道能體現菲律賓特殊風味的經典菜色：菲律賓烤乳豬 (Lechón)： 節慶中絕對的主角，曾被名廚譽為「世界最美味的豬肉」，酥脆外皮與多汁肉質象徵著最高等級的款待。經典鐵板豬雜 (Sizzling Sisig)： 切碎的豬頭皮、雞肝、豬耳朵，經過烤箱或炸至香酥，再混合洋蔥、辣椒快炒，最後淋上經典新鮮的菲律賓小金桔(Calamansi)，結合酸、鹹、香的層次感，展現了菲式料理在傳統食材上的創新與精湛工藝。街頭風豬肉串 (Pork Barbecue)： 帶有獨特甜鹹香氣的醬汁，是菲律賓大街小巷最親民且迷人的日常滋味。比科爾特快車甜椒 (Bicol Express)： 來自以嗜辣著稱的比科爾區，將經典的比科爾風味融入甜椒鑲餡中，以蝦米為底拌入濃郁起司後烘烤，呈現奶香、辣味與海鮮鮮甜交織的全新感官體驗。花生醬燉豬肉 (Kare-Kare)： 這是一道擁有數百年歷史的經典燉菜，濃郁的花生醬汁搭配慢火細燉數小時的軟嫩肉塊，體現了菲式料理層次豐富的烹調藝術。鮮蝦豬肉春捲 (Lumpiang Shanghai)： 受西班牙與中國文化影響的經典料理，金黃酥脆的外皮包裹著飽滿內餡，是聚會中不可或缺的國民點心。炸香蕉春捲 (Turon)： 作為完美的句點，這道甜點將香蕉裹上紅糖炸至焦糖化，酥脆中帶有溫潤果香。除了味覺的震撼，菲律賓近期的國際評價更是一路看漲。菲律賓甘米銀島 (Camiguin)被《紐約時報》評選為 2026 年全球 52 個必訪目的地之一。從馬尼拉的米其林等級精緻餐飲，到甘米銀島的原始自然美景，菲律賓正以全方位的魅力，重新定義海島旅遊的深度。菲律賓觀光部台灣分處期待透過「Salo-Salo」的精神，邀請更多台灣旅客親自前往這個被大海與美食環抱的國度。