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▲台灣國際造船公司舉行承造海軍新建浮塢下水儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司舉行承造海軍新建浮塢下水儀式，由台灣國際造船公司董事長陳政宏(右)與海軍司令蔣正國(左)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏(左)致送船模給海軍。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司於今(10)日，在台船公司高雄廠區，舉行承造海軍新建浮塢下水儀式，將提供「修」的能量，使其更貼合後續實際操作需求。台灣國際造船公司承造海軍新建浮塢下水儀式，是由台灣國際造船公司董事長陳政宏與及海軍司令部司令蔣正國共同主持，有海軍及台灣國際造船公司人員與會。台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台灣國際造船公司以價金新台幣約8.6億元，承造海軍新建浮塢建造案，是於112年8月18日簽約、113年5月4日開工、114年1月9日安放龍骨、115年2月3日達成下水條件，並於今(10日)舉行下水典禮。陳政宏說，海軍新建浮塢(ARD, Auxiliary Repair Dock)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障，該塢體全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3800公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。陳政宏指出，該新建浮塢其特色為自動化壓浮功能、閥控系統和電源管理系統，並提供整合監控系統，可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況，大幅提升作業安全與效率，而台船公司將近年承接海軍艦艇及浮塢之建造、保養及維修工程累積的實務經驗，回饋於此案設計，並深知海軍後勤對於浮塢需求，因此，不僅是「造」，更要提供「修」的能量，使其更貼合後續實際操作需求。陳政宏並指出，台灣國際造船公司為有效執行建造管理及交塢後相關保固責任，建置完整艦艇設計藍圖，亦導入產品全壽期管理系統，整合現有管理資訊，並與裝備廠家建立良好關係，此案為保障海軍艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，該公司將責無旁貸，並秉持建廠精神，做政府船艦產業本土化政策的核心推手。