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受惠於記憶體與晶圓代工市況全面回溫，力積電今（10）日公布3月營收達47.32億元，較月增12.05%，年增28.26%，創41個月高點。第一季營收衝上135.73億元，季增8.63%，年增22.1%。力積電指出，第一季營運已開始轉強，本業順利迎來轉虧為盈。為反映市場需求，公司自首季起已著手調漲代工價格，這波漲價效益預計將從6月開始顯現，有望進一步拉升整體營收規模，帶動下半年營運出現顯著的成長。針對整體產業趨勢，朱憲國分析，目前記憶體市場新增產能擴張速度依然緩慢，整體市況的好光景有望一路延續至明年。此外，市場高度關注與美光（Micron）的合作案，預估相關效益將在一年半至兩年後逐步發酵，經營團隊對力積電未來兩年的營運抱持著越來越好的正向看法。在股東最關心的股利政策方面，副董事長謝再居坦言，考量當前產業景氣波動及未來龐大的營運資本支出，公司決議今年不配發盈餘。不過他隨即向股東派發定心丸，強調對下半年營運非常有信心，霸氣預告今年力積電本業不僅會賺錢，而且會賺不少錢，並向全體股東承諾明年一定會分派盈餘，展現出公司重返成長軌道的強烈底氣。力積電10日股價上漲2.59%，收在55.4元。