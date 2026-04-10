中東局勢不穩推升油價，連帶機票上揚，不少民眾為避免「買貴」機票，提前規劃下半年到明年初旅程。虎航即將開賣冬季航班，並提供優惠價格，下週三（15日）搶開放給「尊榮虎」會員，並在隔（16）日上午10點起全面開賣，其中優惠包含濟州島單程未稅1,199元、桃園/高雄-沖繩那霸1,399元等。
15日虎航開賣2026冬季航班，首日僅開放尊榮虎（180天內累計150點虎足跡）會員，提供優先搶購的專屬權利，讓虎迷們能在油價波動之際，率先鎖定冬日假期的黃金機位。16日上午10點至17日晚間23:59止，全面開放旅客購買「2026年10月25日至2027年3月27日」的機票。
虎航提醒，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，建議虎迷們準時鎖定官網，促銷網頁）把握開賣首刻儘早下單以免向隅。
促銷航線包括：
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虎航提醒，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，建議虎迷們準時鎖定官網，促銷網頁）把握開賣首刻儘早下單以免向隅。
促銷航線包括：
- NT$1,199起：桃園-濟州島單程未稅
- NT$1,299起：高雄-首爾金浦單程未稅
- NT$1,399起：桃園/高雄-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅
- NT$1,799起：桃園/高雄-大阪關西、桃園/高雄-福岡、桃園-宮崎、桃園-佐賀、桃園-岡山單程未稅
- NT$1,899起：桃園/高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園/台中/高雄-名古屋、桃園-小松單程未稅
- NT$2,299起：桃園/高雄-仙台、桃園-新潟、桃園-花卷單程未稅
- NT$2,599起：桃園-札幌(新千歲)、桃園-函館單程未稅
- NT$3,299起：高雄-札幌(新千歲)單程未稅