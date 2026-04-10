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國民黨主席鄭麗文與中國國家領導人習近平在今（10）日上午進行會面，雙方重申「九二共識、反對台獨」是共同的政治基礎，引發外媒好奇兩黨是否已有「兩岸和平統一」的共同目標。鄭麗文強調，雙方非常務實，認為應鞏固奠定和平穩定的關係，「一件一件事情做，一步一步穩定的走」。鄭麗文表示，這次會談真正被彰顯與重視的，是「同為中華民族的感情」。面對兩岸長久以來存在的差異，雙方都採取務實態度，希望兩岸不要發生衝突，未來透過多交流、多親近，朝和平穩定的方向前進。而習近平則表示，「大陸尊重台灣同胞所選擇的社會制度與生活方式，也期待台灣能肯定大陸的發展成就」。希望兩岸不要發生衝突，未來兩岸一家親，多交流、多親近。經過此次會面，鄭麗文認為國共關係和兩岸關係對和平發展意義在於因過去長久而複雜的歷史，兩黨自然必須承擔起重要責任，努力化解國共之間的恩怨情仇。兩岸和平發展不應淪為台灣內部政黨操作選票、製造對立的工具，而應高於政黨競爭層次，因為這本質上是「和平與戰爭的選擇」。盼朝野放下歧見，共同為和平努力。鄭麗文強調，國民黨此行不是為了一黨之私，而是基於歷史責任，不能坐視台灣、台海淪為戰場。兩岸交流與和平推進「其實沒有大家想的這麼困難」，政治人物不能忘記初衷，更不能讓個人或一黨之私蒙蔽了應扮演的角色與應承擔的責任。此次交流也為未來兩岸關係奠定更堅定的基礎，國民黨只許成功，不許失敗。