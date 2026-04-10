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憂毛孩用藥空窗 登錄制改公告制

防檢署「主動公告」701項藥品為動物保護藥品。

▲寵物用藥新制登錄制改公告制。（圖／農業部提供）

▲防檢署表示，在採取「公告制」後，就可採雙軌制取得藥品。（圖／農業部提供）

▲未來毛孩的用藥除了可以從藥局取得用藥，同時還有寄存機制，藥商也可以直接供應動物醫院用藥。（圖／農業部提供）

寵物|用藥新制引發各界議論。農業部防檢署今（10）日召集衛福部、藥師公會、獸醫師等單位召開會議，決議將原先的公告制改為登錄制，且可雙軌購藥，也因為多數與會者對新制表達擔憂，因此暫緩上路。農業部防檢署今日下午召開會議，討論「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議。而與會人數扣除署內人員，實體參與共計40人、線上最高為77人。會中，許多獸醫師提到，動物不同於人，使用藥物、接受藥物的方式都不相同，且緊急時刻是需要在半夜馬上用藥的。且在偏鄉、野生動物的救援上，因為藥品取得相對困難，不是每個地方都有社區藥局可以馬上拿到藥品。農業部次長杜文珍則說，農業部召開會議的核心目的，就是要確保動物的醫療權與生命權，並讓獸醫師能夠合理且便利的取得所需藥品。過去動物保護藥品的登錄數量不如預期，因此在與食藥署密集討論後，規劃將由食藥署與防檢署針對動物保護藥品主動投入行政資源，不論在審查、核定、流向管理或公告，都要能有效減輕藥商的行政負擔。防檢署表示，原先在品項清單裡面的701項，只有144項取得登錄，由於登錄的藥品數量少、恐有毛孩用藥的空窗期，造成許多獸醫師、毛小孩家長的擔憂。為解決此一問題，將改變「核准登錄制」改為「公告制」。也就是由外界關心「如果毛孩在急診、夜間期間、偏鄉等緊急狀況，或需要針劑、低頻藥品、醫用氣體等需求，在7月新制實施後，獸醫師有可能無法順利取得，影響毛孩的醫療權？」，防檢署表示，在採取「公告制」後，就可採雙軌制取得藥品。未來毛孩的用藥除了可以從藥局取得用藥，同時還有寄存機制，藥商也可以直接供應動物醫院用藥，如此一來，藥品的供應將更多元、更直接，也可解決只能在藥局領用藥品，造成供藥不便，毛孩延誤就醫的問題。農業部說，守護寵物生命權及醫療權是農業部的使命，所有政策及制度變革都將以此為優先。今日經與會人員表示，因仍需時間完善配套制度、並持續溝通，會議決議「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將延緩上路。