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▲ 「小小英雄運動會」今年將升級13項運動體驗，新增幼兒拔河、帆船、柔道、桌球項目。（圖／記者陳美嘉攝，2026.04.10）

第4屆「小小英雄運動會」今年首度移師高雄舉辦，將於6月13、14日在高雄展覽館登場。今年將升級13項運動體驗，新增幼兒拔河、帆船、柔道、桌球項目，中華奧林匹克委員會指出，歷年參與人數逐屆上升，本屆預估再創總體驗人次新高。秘書長郭添貴表示，培養運動習慣應從幼兒開始，市府近年來持續動員各局處推動全民運動，此次更攜手奧會將國際級運動教育理念向下扎根，透過13項運動體驗讓3至6歲幼兒建立基礎體能與運動觀念，從小瞭解奧會模式與學習運動精神。歡迎⼤家⼀起到⾼雄來運動，希望報名人數超越前三屆。中華奧林匹克委員會主席蔡家福指出，中華奧會每年在623國際奧林匹克日前夕會舉辦系列推廣運動，「小小英雄運動會」自舉辦以來廣受好評，歷屆於新北、台北及桃園辦理，逐年擴大規模，今年選定高雄，不僅看重城市完善運動場館與大型活動經驗，更期待透過南北資源串聯，讓更多家庭參與。「小小英雄運動會」本屆活動再升級規劃13項運動體驗，涵蓋田徑、球類、體操及拳擊以及新增項目，並融入選手進場、點燃聖火等奧運儀式，提升參與感與教育意義；現場配置專業教練與安全機制，採線上報名及分梯次控管；另外活動當日將邀請運動國手，讓小朋友有近距離與國手互動機會，更活動注入奧運精神與榜樣力量。本屆主場地特別新增「幼兒拔河」項目，讓小朋友也能參與團隊合作的樂趣；副場地則加入「帆船」項目，結合高雄海港風情，推廣水域運動。高市府運發局表示，本次活動亦結合高市府運發局推動之運動觀光計畫，於賽事期間規劃延伸體驗遊程，串聯高雄在地特色景點與文化場域，打造「運動 × 旅遊」整合體驗。凡報名參加「小小英雄運動會」之小小選手，皆可免費參加指定遊程，包括暢遊壽山動物園、夕陽遊輪慢旅，透過賽事參與延伸城市探索，讓親子在運動之餘深入認識高雄多元風貌，提升整體活動參與價值與城市觀光效益。第四屆「小小英雄運動會」活動報名限額 2,500 名，4/10開放民眾透過網址https://accu.ps/ziB5Ll 報名。