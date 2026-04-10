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中央銀行副總裁嚴宗大下周一4月13日將赴立法院財政委員會就中東衝突對能源、物價、民生與醫療物資供應及市場秩序等影響，進行專題報告。央行書面報告也在今（10）日曝光，強調，目前輸入性通膨壓力可控，將密切關注中東戰事相關情勢變化，採取妥適的貨幣政策因應，包括透過穩定匯率，減緩國際原物料價格對國內物價影響，蒐集經濟金融資料，採取妥適的貨幣政策因應。中東戰事干擾，國際原油等大宗商品價格上漲，全球通膨上行風險升溫，央行也指出，今年2月底中東戰爭爆發，擾亂原油供應，布蘭特原油現貨價格大幅上漲，至4月7日為每桶138.21美元。嗣因巴基斯坦居中斡旋，美伊達成停火兩週協議，油價自高點大幅回落，至4月9日為每桶119.03美元，仍較2月27 中東戰事爆發前上漲66.9%，全球通膨上漲壓力升高。今年3月S&P Global Market Intelligence預測今年全球CPI年增率為3.22%，較2月預測值2.86%上調0.36個百分點，主要經濟體CPI年增率亦多上修。央行也提醒，近期主要國際機構均示警這次能源危機情勢嚴峻，宜審慎因應潛在衝擊。國際能源總署（IEA）分析，這次美伊衝突導致荷姆茲海峽航運中斷的能源供給衝擊規模，大於1970年代兩次石油危機及2022年俄烏戰爭的合計規模。此外，經濟合作暨發展組織（OECD）則表示，若中東戰事延長導致能源價格長期居高，將大幅推升企業成本並延長通膨壓力，不利全球經濟成長。同時，國際貨幣基金(IMF)也警示，中東衝突恐導致全球經濟高通膨、低成長，並將上調全球通膨率預測值與下修經濟成長率預測值。世銀（World Bank）亦同步警告，國際油價居高將使東亞國家面臨通膨上揚與經濟成長放緩的雙重壓力。雖然中東戰事推升原油等國際原物料價格，也帶動國內進口物價走升，但央行認為，「輸入性通膨壓力」仍屬可控。今年1至3月，以美元計價的進口物價年增4.31%，惟因新台幣對美元匯率較去年同期升值，以新台幣計價的進口物價增幅縮小為 0.33%，輸入性通膨壓力仍屬可控。此外，中東戰事以來，市場避險情勢升溫，國際美元走強，新台幣兌美元匯率趨貶，央行本於職責在外匯市場調節，以穩定新台幣匯率，也將有助減緩輸入性通膨壓力。新台幣兌美元匯率貶值，而且2月28日至4月10 日，新台幣兌美元匯率較戰事爆發前（2月27日）貶值1.5%，相對其他主要貨幣，貶幅居中。央行強調，新台幣匯率穩定，有利進出口廠商報價、營運規劃及降低避險成本，並有助減緩輸入性通膨壓力，抑制國內通膨預期心理上，加上政府採供給面措施，也緩解中東戰事對國內物價的衝擊，有助減輕國內通膨壓力。今年3月央行將今年台灣CPI年增率預測值由去年12月的1.63%，上修至1.8%，主要考量油價上漲及政府能源價格平穩機制措施效果，兩項效果相抵後，預估國際油價上升將推升台灣CPI年增率0.17個百分點，未來若國際油價大幅上漲，今年國內通膨展望上行風險亦將升高，惟其衝擊程度取決於戰事持續期間、強度與地理範圍。國際地緣政治風險及天候因素為影響未來台灣通膨走勢之主要不確定因素。