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台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，不過，合併後近日卻發生部分用戶反映APP無法登入、庫存消失、系統忙碌、下單異常等狀況，金管會目前也已指派證交所進行查核。對此，台新證券今（10）日表示，目前各項核心系統均已恢復正常運作，客戶權益不受影響。金管會證期局指出，券商交易穩定及安全最重要，台新證券與元富證券合併基準日是4月6日，不過，合併後首個交易日4月7日開盤後，因後台帳務系統更換，台新證券發現系統異常後，即向金管會通報重大偶發事件，金管會也有接到零星投資人電話及信箱投訴，台新證也有請專人協助處理客戶使用問題。證期局進一步說明，金管會主要關心兩點：一是釐清系統出狀況原因，了解先前壓力測試是否完備、有沒有內控疏失，已請證交所派專業資訊人員查核，查核結果出爐後會再送至證期局，若有違反內控會依情節再做適當處置；二是證券用戶的客訴部分已要求台新證券要專人協助，若用戶使用上出現問題，可直接找往來券商，業者要儘速提供協助。證期局官員補充說明，過去證券合併案，通常各自APP都還會再運作一段時間，此次也是台新證券、元富證券APP持續提供服務，但因後台使用元富證券系統，可能因首日量較大，導致部分用戶頁面出現轉圈圈，也有元富證券用戶可能以為合併後要新下載台新證券APP，但下載台新證券APP後發現無法登入等狀況。證期局指出，目前證交所已展開查核，異常真正原因仍要等證交所的查核結果，查核報告預計下週才會提報到金管會，若有違反內控就會進行懲處，依證交法最重可罰480萬元。對此，台新證券今日表示，對於本次合併整合作業導致部分客戶出現登入延遲及功能異常情形深表歉意，公司已即時進行異常排除，目前各項核心系統均已恢復正常運作，客戶權益不受影響。台新證券強調，客戶如有任何交易或帳務疑義，可透過客服專線或洽詢所屬營業員協助確認，台新證券定確保每位客戶的權益與操作需求皆獲妥善處理。