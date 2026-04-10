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▲38歲喻虹淵近況公開，美貌震驚許多網友。（圖／IG@reen_yuan）

38歲的女星喻虹淵，過去演出《痞子英雄》中「何小玫」一角打開知名度，2015年與男星周渝民結婚後，逐漸淡出演藝圈，將生活重心放在家庭，相隔10年她正式宣布重返演藝圈，超美的近況照也曝光，讓許多粉絲看到紛紛被美翻。根據《自由時報》報導，喻虹淵近日加盟新東家，成為金鐘視帝姚淳耀、范少勳以及王真琳的師妹，正式回歸演藝工作，她坦言，隨著孩子逐漸長大、進入學齡階段，自己也開始思考重回職場的可能性，希望能重新投入熱愛的表演與相關工作。對於復出契機，喻虹淵表示，這10年來生活重心幾乎都圍繞在家庭與育兒，雖然充實但也逐漸萌生「想做點自己的事情」的念頭。如今時機成熟，她選擇重新出發，對未來發展抱持開放態度，無論是戲劇、MV拍攝、活動出席甚至公益合作都願意嘗試，目前也已有復出作品正在積極規劃中。喻虹淵也在社群公開近照，38歲的她狀態極佳，不僅氣色紅潤、身形維持得宜，外型與10年前根本沒差，被網友大讚「完全沒變」、「根本逆齡」，面對睽違已久的演藝圈，喻虹淵坦言心情就像新人一樣，因現在的拍戲模式跟過去相差許多，需要重新適應，期待以演員身分重新被認識。