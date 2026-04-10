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▲最受矚目的餐飲品牌「島語」則預計在今年 7 月正式開幕，屆時可望再為商場拉進一波話題人潮。（圖／記者周淑萍攝）

▲台中漢神洲際擁有500家國內為知名品牌，一早就湧入爆滿人潮。（圖／記者周淑萍攝）

賣場沒異味、動線流暢

▲「尚屋 Sangok 新韓式烤肉」是由屋馬餐飲集團推出的新餐飲品牌。（圖／記者周淑萍攝）

平日消費贈6小時免費停車

▲台中漢神洲際百貨緊鄰洲際棒球場，部分餐廳的戶外用餐區可以直接看到球場，如果有球賽就能一邊用餐一邊看球賽。（圖／記者周淑萍攝）

台中「漢神洲際購物廣場」今（10）日正式開幕，業者預估開幕首日將湧入約5 萬人次。《NOWNEWS今日新聞》記者今天實際在第一時間入內參觀，發現店內超過 9 成的店家都已同步開幕，最受矚目的餐飲品牌「島語」則預計在今年 7 月正式開幕，屆時可望再為商場拉進一波話題人潮。台中漢神洲際購物廣場今為開幕首日，據了解有超過500個國內外知名品牌進駐，其中約150家為全台首店、台中獨家或大型旗艦店，並引進台中首座大型「美麗新影城」，整體定位偏向「運動與餐飲為主」的複合式商場。超過50家餐飲品牌進駐，包含米其林星級、必比登推薦與多款話題餐廳，如「燒肉中山Red Label」、「SPORTS NATION」運動餐廳等，採用球場景觀座位與大型投影，讓球迷在球賽期間也能邊看球、邊用餐，成功將洲際棒球場的人潮與球賽熱度，轉化成百貨消費動能。開幕首日據了解已經有超過9成以上已經開始營運，而萬眾矚目的「島語」則預計要等到今年7月才會正式開幕。記者實際走一圈賣場，整體動線流暢，且新店開幕常見的裝潢味，漢神洲際在第一天幾乎完全沒有類似狀況，逛起來相當舒服，即便人潮密集，也不會有明顯悶熱或異味感，對消費者體驗加分不少。民眾江太太一早就來，她說因為整個百貨有不少名店進駐，所以第一時間想要來逛逛，而她今天首要目標就是要直衝B1，全台首家的TOM CAT麵包店，之前就有耳聞TOM CAT麵包非常好吃，準備多買一點帶回家。還有民眾李先生，帶著媽媽直接上到6樓吃「尚屋 Sangok 新韓式烤肉」，他說因為是由屋馬餐飲集團推出的新品牌，再加上這邊戶外用餐區可以看到洲際棒球場，所以趁著休假就先來嚐鮮。停車部分，即便洲際周邊屬於寸土寸金、車位難求的熱區，漢神洲際百貨還是提供約2500個汽車與4100個機車停車位，在2026 年開幕年度內，平日只要持有館內消費發票，不限金額即可享 6 小時免費停車，等於「平日逛 6 小時完全免費」，是目前台中百貨最彈性、最大方的停車方案。假日消費滿 500 元折抵 1 小時，最高可折抵 6 小時。機車部分目前規劃為「當日全面免費」，只要是漢神洲際當日進場，機車停車可直接免繳費，對學生、通勤族與年輕族群相當友善。