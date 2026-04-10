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中信兄弟二軍今（10）日迎戰台鋼雄鷹，雖然一度靠著許基宏全壘打、內野小將張士綸滿貫砲取得領先，但後半段投手群控球大爆走，全場投出10次保送，第五局慘遭台鋼雄鷹單局5分逆轉，終場7：9輸球，開季至今戰績1勝5敗。中信兄弟本場推出林暉盛擔任先發，台鋼雄鷹則是王維中，前三局雙方打線皆無建樹，但第4局台鋼雄鷹率先發難，單局3安打、加上林暉盛保送攻下3分，也把林暉盛打退場。下個半局中信兄弟打線甦醒，許基宏先扛出兩分砲，隨後再度攻佔滿壘，輪到季前遠赴墨西哥美洲冠軍聯賽有好表現的內野小將張士綸，面對曾奕翔於1好3壞情況下，扛出右外野滿貫砲，中信兄弟反倒取得6：3領先。但第五局戰局又風雲變色，鄧朝駿、陳柏均、王奕凱上場控球都不穩，尤其王奕凱一上場就連續投出3次保送，直到老將鄭凱文上場收拾殘局才止血，但台鋼雄鷹已趁勢攻下5分，最終也以9：7擊敗中信兄弟。中信兄弟本場推派7位投手登板，僅有最後一任的謝榮豪沒有丟分，其餘投手都至少1次保送，團隊合計出現10次保送，創下本季新高，也成為吞敗關鍵。