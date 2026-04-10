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▲葉子綺（左）在徐懷鈺（右）新歌〈幸好〉MV中飾演「小Yuki」。（圖／滾石唱片提供）

Yuki徐懷鈺於生日（3月3日）當天推出全新單曲〈幸好〉，此首歌攜手Yuki Band親自譜曲，並邀請金曲作詞人葛大為量身打造。音樂釋出後引發不少共鳴，如今MV於今（10）日晚間正式上線，以更貼近自我內心的影像語言，展開一場跨越時間、與自己和解的對話。MV中呈現徐懷鈺的真實人生，描繪她年少時期四處打工、為生活奔波的過往歲月，不斷重複她在披薩店及咖啡店的勞動場景。而MV中的「小Yuki」，則由以電影《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳女配角的葉子綺飾演，兩人攜手演繹徐懷鈺的成長痛。〈幸好〉MV以徐懷鈺的真實人生為靈感出發，描繪她年少時期四處打工、為生活奔波的過往。畫面中不斷重複她在披薩店及咖啡店的勞動場景，帶出一種近乎機械式的日常節奏，象徵當時被現實推著前進的狀態，也呼應她在歌曲中提到的「急促長大」。然而，不同於單曲著重聲音裡的情緒流動，MV選擇以更具象的方式呈現這段過去，也為此特地邀請因電影《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳女配角的葉子綺飾演關鍵角色「小Yuki」。在MV中，「小Yuki」象徵那個仍保有赤子之心、未被世界消磨的自己。她不只是童年的投射，更像是一種始終存在的內在陪伴。當「現在的徐懷鈺」與「小Yuki」在畫面中相遇，兩人透過一段充滿象徵意義的雙人舞展開對話，將原本機械式的生活節奏，轉化為帶有情感流動的肢體語言，也讓那些曾經難以言說的壓力與孤獨，有了被釋放與理解的出口。巧合的是，徐懷鈺本身也是左撇子，而葉子綺同樣為左撇子，這樣的設定不僅增添角色貼合度，也成為此次選角中的一大巧思，為整體故事注入一抹溫柔而真實的光。MV採用雙時空交錯的敘事手法，讓過去與現在於同一空間中並存，形成一種既衝突又和諧的視覺張力。徐懷鈺表示，這樣的設計也回應了她在創作時反覆思考的問題：「那些曾經的犧牲與選擇，真的值得嗎？」對她而言，每個人在不同年齡階段所面對的人事物皆不相同，因此並不存在單一答案，而是一段隨著時間推進、逐漸理解的過程。她也坦言：「當你願意回望過去，並接住當時那個不安甚至迷失的自己，那些曾經的重量，終將轉化為支撐未來的力量，也會意識到，原來這就是長大。」從影像到角色設定，〈幸好〉MV不僅是一段回望，更是一種溫柔的自我修復。它沒有刻意放大情緒的起伏，而是選擇以細膩且帶有餘韻的方式，讓觀者在觀看的過程中，逐漸與自身經驗產生連結。徐懷鈺也將這支作品視為送給不同時間點的自己與歌迷的一份禮物，「無論是過去、現在或未來，當你願意理解甚至原諒自己，才會真正看見那個最真實的模樣。」而這份從內心出發的坦誠，也讓〈幸好〉不只是一次音樂作品的呈現，更成為一段能被反覆閱讀的人生註解。