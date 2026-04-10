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▲全紅嬋遭惡意嘲諷。（圖／路透／達志影像）

中國跳水天才少女全紅嬋，多次打破世界紀錄，近期卻深陷嚴重的網路霸凌風暴，中國體育當局已正式介入並採取強硬法律行動，消息震驚國際。中國醫師網紅「Do醫生」昨（9）日發文聲援紅嬋，心疼表示「她把童年獻給了跳台，卻被要求永遠年輕」，更因此生理期比一般女性晚來5年。全紅嬋曾在訪談中透露，在17歲7個月才有第一次月經，這讓「Do醫生」聽了既心疼又憤慨，表示一般女性第一次月經來臨的平均年齡為12.5歲，上下波動範圍大概是10至16歲，也就是說16歲已經是相對上限了。為了在跳台上取得完美的成績，全紅嬋已經因為常年高強度的訓練，生理期推遲了5年之久。雖然全紅嬋並非發育異常，但可以看出，她為跳水事業付出了多少努力和代價。「Do醫生」認為全紅嬋的青春，從未屬於過自己。7歲進入體育學校，14歲獲得奧運冠軍，在其他孩子享受童年、探索興趣的年纪，她在訓練館重複成千上萬次翻騰動作。如今，全紅嬋甚至因青春期正常發育引發的體重變化遭遇網暴，被惡意嘲諷「太胖」、「不自律」，讓人痛心。回顧事件始末，近期網路上流傳多張名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，該群組擁有282名成員，爆發了針對全紅嬋的系統性霸凌。群組公告明文規定「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至煽動成員對全紅嬋「照死裡罵」，群內充斥各種侮辱性綽號與人身攻擊。有爆料指出，群內成員包含多位現役國家跳水隊名將（如陳芋汐、昌雅妮等人）、央視體育記者以及國際級裁判。這些「業內人士」的沉默與縱容，讓事件升級為體育圈內部的集體霸凌醜聞，但目前這些相關人物是否確實涉入其中，官方尚未有切確消息證實。