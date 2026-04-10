緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）4月3日當選，10日正式就職緬甸總統，多位內閣成員也是軍政府成員。聯合國專家及人權組織認為，這場大選不公平也不自由。
美聯社報導，69 歲的敏昂萊在宣誓就職後發表演說，稱「緬甸已重回民主道路，並正走向更美好的未來。」他還承諾將努力與交戰中的少數民族叛軍達成和平，並恢復與東南亞國家協會（ASEAN）的正常關係。東協此前因擔憂緬甸政局不穩而對其施壓。
10日同時就任的30 名新內閣成員中，有 28 人是現任或前任將領、軍方支持的「聯邦鞏固與建設黨（USDP）」議員，或是前軍政府成員。而親軍方集團也在兩院制的立法機構中掌握了近 90% 的席位。由於憲法禁止總統兼任軍隊最高職務，敏昂萊已在上週辭去國防軍總司令一職，其親信葉溫烏（Ye Win Oo）上將接掌了這項實權職位。
敏昂萊是在一場被聯合國專家及人權組織判定為「既不自由也不公平」的大選中當選總統，他在4月3日經國會選舉後，將開始為期五年的任期。前總統翁山蘇姬領導的政黨「全國民主聯盟（NLD）」是眾多未參與選舉的政黨之一。
敏昂萊當前面臨的主要挑戰，是結束因翁山蘇姬被趕下台而引發武裝反抗所導致的內戰。這次名義上的民主政府轉型，被廣泛視為試圖在平民統治的表象下，維持軍隊實權的手段。敏昂萊登上大位，遵循了軍方強人將自己扶植為國家最高領導人，並試圖透過不公平選舉來合法化其統治的傳統。
緬甸去年12月及今年1月舉行大選，但由於持續受內戰影響，全國大部分地區未能舉行投票。非營利組織「亞洲自由選舉網絡（ANFREL）」今也發布報告，「軍政府的選舉僅在緬甸42%的領土上舉行，且是在限制性的法律框架下進行，該框架禁止正當的政治競爭，以利於親軍方的USDP。這場精心編排的選舉，從選舉管理機構到選舉制度設計，再到政黨的篩選，每一個環節都經過仔細策劃，以確保預定的結果。」
2017 年，在翁山蘇姬領導的政府下，敏昂萊監督了一場針對羅興亞（Rohingya）穆斯林少數民族的殘酷反叛亂行動，導致數十萬人逃往孟加拉。該行動遭到國際譴責，部分人士指控軍方涉嫌種族滅絕。人權監測組織「緬甸政治犯援助協會（AAPP）」數據顯示，自2021年軍隊接管政權以來，已有近8,000名平民被殺，約22,208名政治犯仍被關押。
現年80歲的緬甸前領導人翁山蘇姬，因被廣泛視為捏造且具政治動機的罪名，服27年刑期。她的政黨在2015年和2020年大選中獲得壓倒性勝利，但在拒絕依照軍方新規定進行登記後，於2023年被迫解散。
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10日同時就任的30 名新內閣成員中，有 28 人是現任或前任將領、軍方支持的「聯邦鞏固與建設黨（USDP）」議員，或是前軍政府成員。而親軍方集團也在兩院制的立法機構中掌握了近 90% 的席位。由於憲法禁止總統兼任軍隊最高職務，敏昂萊已在上週辭去國防軍總司令一職，其親信葉溫烏（Ye Win Oo）上將接掌了這項實權職位。
敏昂萊是在一場被聯合國專家及人權組織判定為「既不自由也不公平」的大選中當選總統，他在4月3日經國會選舉後，將開始為期五年的任期。前總統翁山蘇姬領導的政黨「全國民主聯盟（NLD）」是眾多未參與選舉的政黨之一。
敏昂萊當前面臨的主要挑戰，是結束因翁山蘇姬被趕下台而引發武裝反抗所導致的內戰。這次名義上的民主政府轉型，被廣泛視為試圖在平民統治的表象下，維持軍隊實權的手段。敏昂萊登上大位，遵循了軍方強人將自己扶植為國家最高領導人，並試圖透過不公平選舉來合法化其統治的傳統。
緬甸去年12月及今年1月舉行大選，但由於持續受內戰影響，全國大部分地區未能舉行投票。非營利組織「亞洲自由選舉網絡（ANFREL）」今也發布報告，「軍政府的選舉僅在緬甸42%的領土上舉行，且是在限制性的法律框架下進行，該框架禁止正當的政治競爭，以利於親軍方的USDP。這場精心編排的選舉，從選舉管理機構到選舉制度設計，再到政黨的篩選，每一個環節都經過仔細策劃，以確保預定的結果。」
2017 年，在翁山蘇姬領導的政府下，敏昂萊監督了一場針對羅興亞（Rohingya）穆斯林少數民族的殘酷反叛亂行動，導致數十萬人逃往孟加拉。該行動遭到國際譴責，部分人士指控軍方涉嫌種族滅絕。人權監測組織「緬甸政治犯援助協會（AAPP）」數據顯示，自2021年軍隊接管政權以來，已有近8,000名平民被殺，約22,208名政治犯仍被關押。
現年80歲的緬甸前領導人翁山蘇姬，因被廣泛視為捏造且具政治動機的罪名，服27年刑期。她的政黨在2015年和2020年大選中獲得壓倒性勝利，但在拒絕依照軍方新規定進行登記後，於2023年被迫解散。