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▲Lisa（右）和泰國車銀優彭提瓦特唐萬查洛（左）合照。（圖／IG@blue_pongtiwat）

韓國女團BLACKPINK成員Lisa近日迎來29歲生日，因此她邀請許多好友一起慶生，事後她也曬出當天穿著珍珠比基尼的美照，沒想到幾天後，一張她和有著「泰國車銀優」男星彭提瓦特唐萬查洛（Pongtiwat Tangwancharoen）在網上瘋傳，照片中兩人靠得超近，氣氛有些曖昧，讓許多網友猜測她該不會和緋聞男友LV三公子弗雷德里克阿爾諾已情斷。有「泰版車銀優」之稱的男星彭提瓦特唐萬查洛（Pongtiwat Tangwancharoen），在Lisa生日後兩天曬出了與Lisa的合照，照片中Lisa穿著珍珠比基尼，兩人距離相當靠近，看起來自然親暱，他更發文以「rockstar」稱讚Lisa，讓網友開始猜測兩人正在熱戀中。事實上，彭提瓦特出生於2000年，身高183公分，外型深邃帥氣，過去曾出演Netflix泰劇《脫單大作戰》，在當地擁有不小人氣，此次與Lisa的合照曝光後，不僅在泰國掀起熱議，也吸引許多韓國網友關注。回顧Lisa的感情世界，她最廣為人知的緋聞對象，是LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault），兩人雖從未正式認愛，但多次被拍到同框約會，一起參加公開活動等，隨著Lisa和其他男性的曖昧合照曝光，也讓不少網友猜測是否出現「新發展」，不過截至目前為止，Lisa所屬公司與本人皆未對此作出回應，究竟只是朋友互動，還是愛情正在萌芽中，仍有待進一步觀察。