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國民黨主席鄭麗文今(10)日上午在北京人民大會堂東大廳與中國國家主席習近平進行會晤，兩人在公開談話中均強調「中華民族」，也都提到「九二共識」、「反對台獨」。針對鄭麗文說希望維護台海和平穩定，陸委會副主委梁文傑表示，以過去案例打臉鄭麗文「只要中共對台灣政局不滿或換一個領導，隨時會翻臉」，梁文傑更直白地說，對鄭麗文此行能否發揮所謂的穩定作用，陸委會的期待並不高。針對鄭習會，陸委會晚間6點舉行臨時記者會，由主委邱垂正、副主委兼發言人梁文傑出席，媒體詢問鄭習會帶給台灣人民是什麼？會達成和平架構嗎？梁文傑表示，2005年至今，21年來台灣學習到很多和中共打交道的經驗，比如馬英九政府時代，台灣曾一度加入過世界衛生大會，但只要中共對台灣政局不滿或是台灣換一個領導人，他就會隨時翻臉。在2005年時，中共還沒有對台灣常態性的軍機艦騷擾，但現在幾乎是每天都有。梁文傑表示，從兩岸關係的變化中，台灣已從中學到很多經驗，所以對於鄭麗文去，能發揮什麼樣的穩定作用，「我們的期待並不高」。梁文傑進一步指出，譬如陸委會曾再三要求，應提出符合台灣人民訴求的三大主張，內容分別為：1.正視中華民國存在、2.要尊重台灣人民意願、3.停止對台軍機艦的恫嚇。很遺憾鄭麗文全都沒有講，反而不斷附和中華民族偉大復興，兩岸都是中國人等論述，然後把兩岸問題內政化。梁文傑表示，這在陸委會看起來，不但沒有起到能穩定兩岸關係作用，反而讓中共宣傳主調能更肆無忌憚地傳播，也是對國際社會發出錯誤訊息，「這部分我們認為這次鄭麗文訪陸過程和發言我們都是非常遺憾的」。