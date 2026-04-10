AI浪潮下，台灣去年第4季製造業國內固定資產增購為6,900億元，因為基期因素略低於2024年第4季，年減0.9%。但是以全年國內固定資產增購2兆5,169億元，年增27.3%，更是創下歷史新高。

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據統計，去年第4季製造業國內固定資產增購(配合國民所得統計定義不含土地) 6,900億元，季增16.3%，年減0.9%，主因國內半導體廠商為適應AI商機，持續擴增先進製程及高階封測產能。

但因建廠期程差異，加以2024年同期部分大廠製程設備到位，在比較基期偏高下，轉為負成長。但經濟部統計處副處長陳玉芳指出，去年全年國內固定資產增購2兆5,169億元，年增27.3%。

而在固定資產型態分，去年77.8%為「機械及雜項設備」、21.7%為「房屋及營建工程」，0.5%為「交通及運輸設備」，顯示多數廠商去年投資最多在於機械設備及產線。

就行業別觀察，去年的領頭羊為電子零組件業，全年2.5兆元投資當中，就占了1.8兆元，年增近4成，將近全台產業投資逾72%。其次是化學材料及肥料業，固定資產增購金額為951億元；第三是石油及煤製品業的759億元。

當被問到去年應該要受惠於AI的產業，除了電子零組件業，也有電腦電子及光學製品業，以及電力設備及配備業，但在固定資本額度反而落後長期「逆風」的化學材料及肥料業、石油及煤製品業。

陳玉芳解釋，石油及煤製品業、化學材料及肥料業本身母數就比較大，而且背後也有國營事業基礎建設，因此固定資本投資本來就偏高。

第二，電腦電子及光學製品業、電力設備及配備業雖然資本額度並無前述產業來得高，但是全年年增率都有達到23.3%、5.1%，顯示還是有吃到「AI紅利」。

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鍾泓良編輯記者

畢業於政治大學新聞系、英國愛丁堡大學民族主義研究所碩士
過去負責路線包括台北市政府都發局、工務局、產發局，衛福部、行政院；現今主責經濟部、國發會、主計總處、學研單位等
專門領域包括總體經濟、能源政...