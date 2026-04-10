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針對國民黨主席鄭麗文今天（10）日與中國國家主席習近平會見，會中稱國民黨與共產黨具有「九二共識、反對台獨」等所謂「共同政治基礎」，並稱台灣海峽不為「外力」介入，共產中國的「中華民族偉大復興」是「兩岸人民的共同復興」等。總統府發言人郭雅慧表示，這場「習鄭會」的本質，是中共領導人透過會見國民黨領導人，將台灣從世界舞台抽離，放入兩岸同屬一個中國的「一中框架」，鎖進共產中國「百年建國目標」（中華民族偉大復興）的政治議程裡，更明確的說，「習鄭會」所要凸顯的，就是「台灣屬於中華人民共和國一部分」，以及推進以「和平統一」為名、併吞台灣為實的「兩制台灣方案」。郭雅慧表示，作為台灣主要政黨之一，國民黨在「習鄭會」中，未能堅持政黨主體性與國家立場，任由中國以所謂「兩岸同屬一個中國」為核心的「九二共識」，作為國共兩黨的「共同政治基礎」，將國際社會對台海和平的關注與支持，配合北京論調誣指為「外力介入」，淪為消滅中華民國、讓台灣「被統一」的出賣國家主權的政治道具，「我們對這種失格、自我矮化的行為深表遺憾」。「台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣！」郭雅慧說，台灣海峽不是民族主義的內海，而是繁榮世界的自由航道，台灣的未來，只有台灣人自己可以決定。台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於區域的和平、幸福與繁榮，不能也不會為極權者的民族主義服務，北京當局定義下的「九二共識」，就是「一個中國」、「一國兩制」。郭雅慧強調，台灣絕不接受，台灣民意也堅決反對，今天這場被鎖進中國「統一」的政治議程及「一中」政治框架的政黨互動，「絕不會影響我們對中華民國台灣主權地位的主張，也絕不會動搖我們對台灣前途必須由2,300萬台灣人民決定的堅持」。此外，行政院發言人李慧芝也說，北京當局長期透過與台灣部分政黨互動，企圖把台灣納入「一個中國」框架，將兩岸關係定位為「中國內政」，然而這種抹殺台灣主權，消滅中華民國的主張，台灣不會接受，2300萬國人也堅決反對。李慧芝指出，中國明確的將所謂「九二共識」的詮釋建立在「一個中國原則」之上，並以「一國兩制」作為對台灣的最終政治安排。換言之，相關會面所傳遞的政治訊號，是中國試圖透過政黨互動，把台灣納入「一中框架」之中，為所謂「和平統一」鋪設政治基礎，以達到併吞台灣的實質目的。李慧芝表示，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。民主社會，政黨可以有不同立場，但在涉及國家主權與台灣整體利益的議題上，任何政黨在與中國互動時，都應清楚表達並堅守台灣的主體性，將國際社會對台海和平穩定的關注定位為「外力介入」，與國際社會普遍認知並不相符，更讓台灣陷入高度風險。李慧芝強調，台灣的未來只能由2300萬台灣人民決定，台灣海峽是民主世界的自由航道，維持其自由開放與和平穩定，符合國際社會共同利益，任何試圖將民主台灣納入「一中框架」的政治企圖，都不會動搖政府捍衛中華民國台灣主權與民主制度的立場。