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受惠傳統賞櫻旅遊旺季，以及半導體出貨強勁，在客、貨運雙引擎齊發，華航今（10）日公布3月合併營收達20.78億元，成功刷新歷年單月最高紀錄。華航3月客運營收達126.12億元，月增3.05%、年增26.45%。在賞櫻旺季的帶動下，東北亞、歐洲與北美等主力航線的平均載客率皆突破八成，其中，日本航線（東京、大阪、名古屋、福岡、北海道）更是一票難求，載客率超過九成。貨運方面，華航3月貨運營收達63.15億元，年增7.09%，月增31.08%。華航指出，隨著農曆春節假期結束，各行各業全面復工，加上AI伺服器、半導體設備與機台、無人機等高科技產品出貨強勁，使得包機需求極度踴躍，成功帶動3月貨運價量雙雙上揚。儘管營收創下歷史新高，但面對中東戰事持續延燒導致國際航空燃油價格居高不下、營運成本攀升的挑戰，華航強調，經營團隊將持續緊密關注國際客貨運市場的動態變化。未來將採取滾動式策略檢視燃油附加費，並具備高度彈性來調整最適當的營運航班規模與機隊配置，以確保整體客貨運營運穩定。