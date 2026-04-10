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3月業績強勢「完整營運」 展店規模帶來乘數效果

受惠農曆春節假期結束後消費者外食頻率明顯回升，加上3月開學季帶動商辦與學區門市來客回流，八方雲集（2753）表示，3月合併營收8.1億元、年增7.06%，月增22.43%，單月營收創集團歷史新高。八方雲集公布累計2026年首季合併營收22.63億元，較2025年同期21.77億元成長3.93%，為歷年首季新高紀錄，亦為集團上市以來單季次高紀錄，僅次於2025年第四季的23.04億元，單月與季度營收雙雙寫下亮眼里程碑。八方雲集說明，3月份業績強勢來自需求面與供給面的雙重驅動。需求面上，農曆春節結束後外食需求集中釋放，消費者外出用餐頻率明顯回升，學區與商辦周邊門市人流顯著增加，鍋貼、水餃、金牌牛肉麵等主力熱食商品銷售同步走揚。供給面上，3月份為完整31天且全月無國定假日或連續假期，門市得以維持穩定全天候營運，有效累積整月業績動能。更值得關注的是展店規模帶來的乘數效果，對比2025年3月底，台灣八方雲集品牌門市當時為1018家，而在2026年3月時已成長至1040家。八方雲集提到，梁社漢排骨品牌也從2025年3月的231家，擴張至2026年3月的250家，兩大主力品牌淨增門市合計逾40家。在連鎖餐飲商業模式中，每一家新門市的穩定營運均能直接給予集團最持續性的營收貢獻，門店擴張所形成的規模經濟效益，正是集團年增動能持續穩健的結構性支撐，也是投資人評估長期獲利能力的關鍵指標。八方雲集進一步表示，集團旗下八方雲集與梁社漢排骨雙品牌3月份同步推出「美國USDA CHOICE等級帶骨牛小排飯麵」系列，為集團有史以來首次跨入高單價旗艦商品區間，以USDA CHOICE等級的美國帶骨牛小排為主角，推出後也在市場上引發高度話題討論，更有助於品牌觸及過去較少經營的高價格帶消費族群，展現品牌向上經營、拓展新價格帶消費市場的積極企圖心。