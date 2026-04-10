新北市政府動物保護防疫處推出長照動物認養支持措施，凡認養列入「長期照護犬貓名單」的動物，可享終身免費醫療照護，同時也提供輔具與訓練等資源，並由毛寶貝醫療中心或動物之家提供服務，降低飼主負擔，幫助動物重返家庭。名單涵蓋高齡、慢性病及失能犬貓，雖需長期照顧，但多性格穩定適合陪伴，希望更多毛寶貝能找到穩定歸屬，提升整體認養成功率。
新北市動保處推「長照認養」！享終身免費醫療照護
為提高收容所中高齡及需特殊照護犬貓的認養率，新北市動保處推出「長照動物認養支持措施」。即日起，只要認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的動物，認養人即可享有終身免費醫療照護資源，並可至動保處毛寶貝醫療中心或各動物之家接受服務，透過制度化支持，讓這些原本較難被認養的毛寶貝，有機會重新進入家庭生活，獲得穩定照顧。
動物之家中，不少犬貓因年紀偏高、患有慢性疾病，或曾經受傷復原後仍需持續追蹤健康狀況，導致認養機會相對較低。不過這類動物多半個性穩定、親人溫和，其實相當適合作為陪伴型寵物，只是因後續照護需求較高，讓部分民眾在認養時有所顧慮。
為減輕潛在飼主對醫療負擔的疑慮，動保處依據動物健康狀況建置「長期照護犬貓名單」，並提供認養後的終身醫療支持。相關醫療服務將由動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家依照現有資源提供，讓高齡或特殊照護犬貓在被認養後仍能持續獲得照顧。不過若飼主選擇自行帶至外部動物醫院進行進一步診療，則不在本項補助範圍內。
高齡、殘障寵物值得溫暖的家！新北市動保處當飼主後盾
資深飼主林小姐分享，隨著寵物年齡增加，醫療支出往往逐漸累積，成為飼主長期負擔。除了身體老化外，毛寶貝的情緒狀態也會隨年齡改變，更需要耐心陪伴。她曾長期照顧一隻認養的口炎貓，除了需持續服藥，也要定期接受治療，醫療費用相當可觀。她認為，此次動保處提供的終身醫療支持，對飼主而言是一大幫助，不僅能降低經濟壓力，也能讓照護過程更有後盾。
一般而言，犬貓壽命約可達15至20年，隨著年齡增長，慢性疾病與退化問題也逐漸出現。相較之下，高齡或失能動物需要更細緻的照顧與輔具協助。此次納入長照名單的個案，除高齡動物外，也包含肢體殘缺或癱瘓的犬貓，這些動物多已經歷長期復健並具備基本生活能力，只要提供適當照護、耐心陪伴與專業支援，仍能維持良好生活品質，並與飼主建立深厚情感連結。此外，相關單位也會依個案需求提供輔具，例如水管輪椅，協助動物日常行動，讓認養家庭能更安心照顧。
新北市動保處表示，動物之家是毛寶貝重新出發的重要據點，每一隻收容動物都值得被善待與疼愛。此次推出長照動物認養加碼政策，期望提升民眾認養意願，讓需要特別照護的犬貓順利找到歸屬。凡認養名單內動物，除享有終身醫療照護外，亦可獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等優惠活動，以及「新北認養成犬入新厝送6好禮」，多項資源同步到位，讓認養過程更加完善。
長照動物認養名單網址：https://reurl.cc/6G0GjV
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為提高收容所中高齡及需特殊照護犬貓的認養率，新北市動保處推出「長照動物認養支持措施」。即日起，只要認養新北市各公立動物之家「長期照護犬貓名單」中的動物，認養人即可享有終身免費醫療照護資源，並可至動保處毛寶貝醫療中心或各動物之家接受服務，透過制度化支持，讓這些原本較難被認養的毛寶貝，有機會重新進入家庭生活，獲得穩定照顧。
動物之家中，不少犬貓因年紀偏高、患有慢性疾病，或曾經受傷復原後仍需持續追蹤健康狀況，導致認養機會相對較低。不過這類動物多半個性穩定、親人溫和，其實相當適合作為陪伴型寵物，只是因後續照護需求較高，讓部分民眾在認養時有所顧慮。
高齡、殘障寵物值得溫暖的家！新北市動保處當飼主後盾
資深飼主林小姐分享，隨著寵物年齡增加，醫療支出往往逐漸累積，成為飼主長期負擔。除了身體老化外，毛寶貝的情緒狀態也會隨年齡改變，更需要耐心陪伴。她曾長期照顧一隻認養的口炎貓，除了需持續服藥，也要定期接受治療，醫療費用相當可觀。她認為，此次動保處提供的終身醫療支持，對飼主而言是一大幫助，不僅能降低經濟壓力，也能讓照護過程更有後盾。
一般而言，犬貓壽命約可達15至20年，隨著年齡增長，慢性疾病與退化問題也逐漸出現。相較之下，高齡或失能動物需要更細緻的照顧與輔具協助。此次納入長照名單的個案，除高齡動物外，也包含肢體殘缺或癱瘓的犬貓，這些動物多已經歷長期復健並具備基本生活能力，只要提供適當照護、耐心陪伴與專業支援，仍能維持良好生活品質，並與飼主建立深厚情感連結。此外，相關單位也會依個案需求提供輔具，例如水管輪椅，協助動物日常行動，讓認養家庭能更安心照顧。
新北市動保處表示，動物之家是毛寶貝重新出發的重要據點，每一隻收容動物都值得被善待與疼愛。此次推出長照動物認養加碼政策，期望提升民眾認養意願，讓需要特別照護的犬貓順利找到歸屬。凡認養名單內動物，除享有終身醫療照護外，亦可獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等優惠活動，以及「新北認養成犬入新厝送6好禮」，多項資源同步到位，讓認養過程更加完善。
長照動物認養名單網址：https://reurl.cc/6G0GjV